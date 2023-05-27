127 adet uyuşturucu hapla yakalanan şahıs adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde polisin operasyonu sonucu 127 adet ecstacy hap ile yakalanan şahıs, adli kontrol şartı ile mahkemece serbest bırakıldı.

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri soruşturma çerçevesinde cumhuriyet savcılığının da talimatı ile D.D. (45) isimli şahsın evine operasyon yaptı. Yapılan aramalarda D.D.’nin evinde 127 adet ecstacy hap ele geçirildi.

Gözaltına alındı

D.D., daha sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şahıs, Orhangazi Adliyesine sevk edildi. 127 adet uyuşturucu hapla yakalanan zanlı, mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.