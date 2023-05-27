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127 adet uyuşturucu hapla yakalanan şahıs adli kontrol şartıyla serbest kaldı
ORHANGAZİ İLÇESİNDE POLİSİN OPERASYONU SONUCU 127 ADET EXTACY ADLI UYUŞTURUCU HAP İLE YAKALANAN ŞAHIS ADLİ KONTROL ŞARTI İLE MAHKEMECE SERBEST KALDI.
Asayiş 27.05.2023, 11:15
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde polisin operasyonu sonucu 127 adet ecstacy hap ile yakalanan şahıs, adli kontrol şartı ile mahkemece serbest bırakıldı.
Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri soruşturma çerçevesinde cumhuriyet savcılığının da talimatı ile D.D. (45) isimli şahsın evine operasyon yaptı. Yapılan aramalarda D.D.’nin evinde 127 adet ecstacy hap ele geçirildi.
Gözaltına alındı
D.D., daha sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şahıs, Orhangazi Adliyesine sevk edildi. 127 adet uyuşturucu hapla yakalanan zanlı, mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.