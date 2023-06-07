Karagöl-Sahara Milli Parkı her mevsim yeril ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Karadeniz'in gözde turizm rotalarından biri olan bölgenin ilkbahar renklerini görmek isteyenler soluğu Karagöl’de alıyor.



İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve kuş bakışı görüntüsü kalbi andıran Karagöl, şehirden uzak doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen turistlerin ilgisini çekiyor.



Sahara Milli Park içerisinde bulunan, Ladin ve çam ağaçları arasında kalp şeklindeki görüntüsü ile dikkat çeken Karagöl, görenleri adeta büyülüyor. Günlük hayatın stresinden uzaklaşmak için arkadaşları ve ailesiyle Karagöl'e günübirlik gelen doğa severler muhteşem doğanın tadını çıkartıyor.



Ülkemizde üniversite okuyan Somalili Mohamed Bile Cabdullahi (20), gezi için Şavşat’a geldiğin ifade ederek “Göl güzel bir yer gerçekten. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum” derken, Diyarbakır’dan Şavşat Karagöl’e gelen Elif Akman (29) ise “Burası doğa harikası cennetten bir köşe. Hem çocukların, hem ailenin gelebileceği eğlenebileceği bir yer. Gölü yeşili apayrı doğa güzelliği olan bir yer herkesin görmesini tavsiye ediyorum” diye konuştu.



Erzurum motosiklet kulübü olarak Şavşat’a gelen Ömer Zengin ise “Erzurum motor kulübü olarak Karagöl’e geldik. Artvin'in doğa harikası yerleri gezmeye başladık. Burası gerçekten çok güzel hizmet veriliyor. Her kesime faydalı oluyor özellikle motorcu arkadaşlara kesinlikle tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.