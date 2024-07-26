İnönü Bulvarı'ndaki alanda düzenlenen etkinliklere Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim ile davetliler ve vatandaşlar katıldı. Kazakistan, Azerbaycan, Polonya, Sırbistan ve Gürcistan'dan gelen halk oyunları ekiplerinin çeşitli gösteriler sunduğu festivalde, yöresel yemek, hızar ile odun kesme, fındık ayıklama ve dibekte mısır dövme yarışmaları yapıldı.



Kentin coğrafi işaretli Laz böreği ve hamsili ekmek yapma yarışmaları kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Kadınlar daha önceden hazırladıkları Laz böreği ve hamsili ekmeklerini jüri üyelerinin beğenisine sundu.



Gün boyu devam eden yarışlarda aykırı hızarla odun kesme, dik hızlarla tahta biçme yarışmaları gerçekleştirildi. İlçenin kültürünü gelecek nesillere aktarılması amaçlı düzenlenen dibekle mısır ayıklama yarışması ise ilginç görüntülere neden oldu.