Deniz Günay'a geçtiğimiz ay ölümcül ve ilerleyici kas hastalığı olan SMA Tip-1 teşhisi konmuştu. Ailenin bu tedavi için gereken masrafları karşılayamayacağını göz önünde bulundurarak başlattığı kampanya, Artvin başta olmak üzere Türkiye genelinde büyük bir destek gördü.

Kampanya süresince her akşam Instagram'dan canlı yayınlar düzenlendi, WhatsApp grupları oluşturuldu ve sosyal medya hesapları kampanya için aktif olarak kullanıldı. Artvin'deki siyasi partiler, iş insanları, esnaf odaları, meslek kuruluşları, üniversiteler, Milli Eğitim ve kamu kurumları da kampanyanın başarısı için katkı sağladılar.

Artvin halkı, kampanyaya büyük bir destek vererek Deniz bebek için umut oldu. Küçük yaştaki çocuklar biriktirdikleri harçlıkları, gençler düzenledikleri organizasyonlarla, gönüllüler sokak sokak dolaşarak biletler sattılar. İşçiler, emekliler ve birçok yardımsever de bütçeleri ölçüsünde kampanyaya katkıda bulundular.

Sivil toplum kuruluşları da konserler ve toplantılar düzenleyerek işyerlerinin kazançlarının bir kısmını kampanyaya ayırdılar. Bu desteklerle kampanya yüzde 100'e ulaştı ve bu mutlu son, sokaklarda horon oynayarak ve kornalar çalarak kutlandı.

Anne Tuğba Günay, kampanyanın başından itibaren destek verenlere teşekkür ederek, "Bizi bir rüyaya inandırdınız. Birlikte başaracağız dedik, inandık ve gerçekten birlikte başardık. İyi ki varsınız" dedi.

Artvin'de yürütülen DENİZ'E UMUT OL! Kampanyası, Artvin tarihinde en geniş kapsamlı yardım kampanyalarından biri olarak kayda geçti.