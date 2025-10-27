Bakanlığın sosyal medya paylaşımında, "Türk Hava Yollarının avantajlı biletleriyle, ailelerimiz gökyüzünde de birlikte. Aile Yılı'nda üç kişi ve üzeri aileler, THY'nin yurtiçi hatlarında %15 indirimli uçuyor" ifadelerine yer verildi.

THY Aile İndirimi İstatistikleri

2025 yılının ilk dokuz ayında, THY'nin ailelere yönelik %15'lik yurtiçi uçuş indiriminden toplam 662 bin 499 vatandaş yararlandı. Bu indirim kampanyası, Türkiye genelinde ailelerin daha uygun fiyatlı seyahat etmesine olanak tanıdı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile THY iş birliğinde hayata geçirilen kampanya, aile bireylerinin bir arada seyahat etmesini kolaylaştırarak aile bağlarının güçlendirilmesini amaçlıyor.