Açık Artırma Takvimi ve İllere Göre Dağılım

İki gün sürecek olan arsa satışının tarihleri ve illere göre dağılımı şu şekilde belirlendi:

24 Aralık 2024, Saat 10.30 : Mardin, İstanbul, Sakarya, Balıkesir, Bursa, Edirne, İzmir, Aydın, Muğla, Düzce, Ankara, Antalya, Malatya, Adana, Elazığ.

: Mardin, İstanbul, Sakarya, Balıkesir, Bursa, Edirne, İzmir, Aydın, Muğla, Düzce, Ankara, Antalya, Malatya, Adana, Elazığ. 25 Aralık 2024, Saat 10.30: Van, Bitlis, Kocaeli, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Aksaray, Ağrı, Amasya, Tekirdağ, Kırklareli, Gaziantep, Kayseri, Niğde, Tokat, Erzincan, Giresun, Kırıkkale, Kırşehir, Kastamonu, Kahramanmaraş, Samsun, Osmaniye, Bilecik, Batman, Eskişehir, Yozgat, Yalova, Trabzon, Sivas, Şanlıurfa, Kütahya, Konya, Karaman, Ardahan, Mersin.

Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Katılımcılar, ayrıca internet üzerinden de teklif verebilecek.

Teminat Bedeli ve Ödeme Koşulları

Açık artırmalara katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin banka hesabına belirlenen teminat bedellerini yatırmaları gerekiyor. Teminat bedelleri, arsanın muhammen bedeline göre 15 bin TL ile 60 milyon TL arasında değişiyor.

Açık artırmayı kazanan katılımcılar, arsa bedelinin yüzde 25'ini peşin ödeyecek, kalan kısmını ise 24 ay vadeyle ödeme fırsatına sahip olacak.

TOKİ'nin bu açık artırması, emlak yatırımı yapmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.