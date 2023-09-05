İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış özellikle Arnavutköy bölgesinde etkili olmaya devam ediyor. Arnavutköy'de etkili olan yağış nedeniyle bir personel servis aracı suya gömüldü. Basamaklara kadar su ile dolan servis aracı ilerleyemeyince önce itfaiye ekiplerine haber verildi. Ancak bölgede bazı evlere su bastığı gerekçesi ile yoğun çaba harcayan ekipler de yardıma gelemedi. Bu defa başka bir araç çağırılarak personel diğer araca aktarıldı. Arnavutköy'de kurulan bir pazarda ise yağış nedeni ile daha fazla dayanamayan çadır tezgahların üzerine devrildi.

