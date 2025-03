Böylece marka, araç sahiplerinin kesintisiz ulaşımını her durumda sağlamaya devam ediyor. JAECOO, ikame araçlarında da temiz, yeni seviyesinde ve iyi kondisyonda bir gövde ve iç mekan sunarak her kullanıcısının endişesiz ve sorunsuz bir ikame araç deneyimi yaşamasını sağlıyor.

Premium kentsel arazi SUV markası JAECOO, üstün performansı ve gelişmiş tasarımıyla Türkiye pazarında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Satış performansı ile birlikte satış sonrası hizmet kalitesini de güçlendirmeyi sürdüren şirket, kusursuz müşteri memnuniyeti yolunda yeni adımlar atıyor. Bu kapsamda JAECOO, satış sonrası hizmetlerin bir parçası olarak, arıza onarımı sırasında geçici ulaşım çözümü olarak ikame araç hizmeti sunuyor ve araç sahiplerinin kesintisiz ulaşımını her durumda sağlamaya devam ediyor. Bu yaklaşım, markanın müşteri hizmetleri ve memnuniyetine olan güçlü bağlılığını yansıtıyor.

Her teslimatta en iyi kondisyonda!

JAECOO 7 ikame aracı, her teslimat öncesinde en iyi kondisyonda olduğundan emin olmak üzere son derece hassas ve kapsamlı kontrollerden geçiriliyor. Gerek dışı, gerekse de içi son derece kapsamlı bir şekilde temizleniyor ve konforlu bir sürüş için hazırlanıyor. Özenli bir hizmet anlayışı ile JAECOO 7 ikame aracı kapsamlı bir güvence ile her araç sahibine sorunsuz bir sürüş deneyimi sağlıyor. İkame araç her teslimat öncesinde, tüm gereksinimleri tam olarak karşıladığından emin olmak üzere son derece kapsamlı teknik kontrollerden ve incelemeden geçiriliyor. Tüm bu titiz denetimler sayesinde, JAECOO'nun ikame araç hizmeti her araç sahibine en uygun sürüş deneyimini sağlıyor.

Dört mevsim güvence sunuyor!

JAECOO markası, ikame araç noktasında da müşterilerin satış sonrası hizmetlerdeki güvenlik ve seyahat deneyimine büyük önem veriyor. Farklı mevsim koşullarında da en iyi araç performansını sağlamak üzere tüm ikame araçlar mevsime uygun lastiklerle donatılmış durumda ve iklim değişikliklerine göre uyarlanabilir lastik konfigürasyonları sunuyor. JAECOO, ister yazın yüksek sıcaklıklar olsun isterse de zorlu kış koşulları olsun, her ikame aracın güvenli ve sorunsuz bir sürüş deneyimi sunmasını sağlıyor. Bu yaklaşım JAECOO markasının tüm müşterilerine gösterdiği özen ve saygıyı tam olarak yansıtıyor ve her araç sahibine ikame araç kullanırken kapsamlı bir koruma sağlıyor. JAECOO markasının ikame araç satış sonrası hizmet politikası, markanın müşterilerine ve araç sahiplerine olan özenini ve bağlılığını tam olarak yansıtıyor. JAECOO, araç sahiplerinin sürüş deneyimini iyileştirmeye, satış sonrası hizmetleri sürekli olarak optimize etmeye ve daha iyi bir geleceğe doğru ilerlemek için araç sahipleriyle birlikte hareket etmeye ve daha kaliteli bir seyahat deneyimi yaratmaya yönelik yenilikçi çalışmalarını devam ediyor.