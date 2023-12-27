Sezon başında 20 milyon Euro bonservis bedeli ile Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yeni takımıyla henüz resmi maça çıkamadı.

Milli futbolcu Amerika turu ile başlayan sakatlık sorunları, ligin başlamasıyla devam etti. Şampiyonlar Ligi ve La Liga'da geride kalan 24 maçta 2 kez kadroda yer alan Arda Güler, henüz ilk forma giyemedi.

Sakatlığını atlatmaya çalışan yıldız oyuncuya 3 kulüp talip oldu.

Real Madrid'e yakın kaynaklardan Defansa Central, La Liga ekiplerinden Villarreal, Celta Vigo ve Las Palmas'ın yıldız oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediğini yazdı.

Arda Güler'in potansiyeline güvenen Real Madrid, oyuncunun kiralık ayrılmasına izin vermedi.