Bu düzenleme, daha önce karara bağlanmış olan uygulamanın detaylarını belirleyerek, araçlara bu sistemlerin montajı için son adımın atılmasını sağladı.

Alkol Kilidi Sistemi:

Alkol kilidi, sürücünün aracı çalıştırmadan önce nefes testi yapmasını gerektiren bir güvenlik sistemidir. Sistemde, sürücünün alkol oranı ölçülür; eğer bu oran belirlenen sınırın üzerindeyse, araç çalıştırılamaz ve sürücü uyarılır. Farklı modelleri bulunan bu sistemler arasında, anahtara üflenen türde olanlar da mevcuttur.

Şerit Kontrolü Sistemi:

Yeni yönetmelik ayrıca, araçlarda sürücünün şerit dışına çıkmasını önlemek için acil durum şerit tutma sisteminin de uygulanmasını zorunlu kılıyor. Bu sistem, sürücünün şerit değiştirmeden veya yol dışına kaymadan önce aracı otomatik olarak yönlendirerek güvenliği artırmayı hedefliyor.

Avrupa Standartlarına Uyum:

Bu düzenlemeler, Avrupa Birliği mevzuatına uyum sağlama çerçevesinde hazırlanmıştır. Önceki yönetmeliklerde, motorlu araçlarda kullanılan akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, olay veri kaydedicisi ve gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sistemlerinin idari esasları belirlenmişti. Şimdi yayımlanan yönetmelik ile alkol kilidi ve şerit kontrolü sistemlerinin teknik şartları da detaylandırılmış oldu.

Uygulama Takvimi:

Teknik şartların belirlenmesinin ardından, bu sistemlerin araçlara montajı için hazırlıklar hız kazanacak. Sürücülerin alkol oranını ölçen ve yüksek alkol seviyesinde aracı çalıştırmayı engelleyen alkol kilidi sistemi, trafikte alkollü araç kullanımını azaltmayı amaçlıyor. Şerit kontrolü sistemi ise sürücülerin yol güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Bu adımlar, Türkiye'de motorlu araçlarda güvenlik standartlarını yükseltmeye yönelik önemli bir ilerleme olarak değerlendiriliyor.