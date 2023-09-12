Brent petrolün 90 doların üzerine çıkması sonrasında bu gece yarısından sonra ( 13 Eylül Çarşamba gününden itibaren ) geçerli olacak şekilde akaryakıt fiyatları bir kez daha zamlanacak.

Dolar/TL’nin güçlü seyrini sürdürmesi ve ve brent petrolün 90 doların üzerine çıkması sonrasında ise 13 Eylül tarihinden itibaren motorinin litresine 2 TL’lik zam gelmesi bekleniyor.

Benzin ve LPG grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmese de uzmanlar motorine yapılacak olan 2 TL'lik zammın ardından benzine de benzer oranda bir zam gelmesinin muhtemel olduğunu açıkladı.

12 Eylül Salı günü itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:

Adana
Benzin fiyatı: 37,87 TL
Motorin fiyatı: 38,92 TL
LPG fiyatı: 17,58 TL 

Adıyaman
Benzin fiyatı: 37,87 TL
Motorin fiyatı: 38,98 TL
LPG fiyatı: 17,81 TL 

Ankara
Benzin fiyatı: 37,42 TL
Motorin fiyatı: 38,47 TL
LPG fiyatı: 18,18 TL 

Antalya
Benzin fiyatı: 38,07 TL
Motorin fiyatı: 39,20TL
LPG fiyatı: 18,14 TL 

Aydın
Benzin fiyatı: 37,61 TL 
Motorin fiyatı: 38,74 TL
LPG fiyatı: 17,93 TL

Balıkesir
Benzin fiyatı: 37,63 TL 
Motorin fiyatı: 38,78 TL
LPG fiyatı: 17,91 TL

Diyarbakır
Benzin fiyatı: 38,10 TL
Motorin fiyatı: 39,18 TL
LPG fiyatı: 17,65 TL 

Edirne
Benzin fiyatı: 37,54 TL
Motorin fiyatı: 38,74 TL
LPG fiyatı: 17,71 TL 

Hatay
Benzin fiyatı: 37,73 TL
Motorin fiyatı: 38,83 TL
LPG fiyatı: 17,45 TL 

İstanbul
Benzin fiyatı: 36,84 TL
Motorin fiyatı: 37,92 TL 
LPG fiyatı: 18,14 TL

İzmir
Benzin fiyatı: 37,56 TL 
Motorin fiyatı: 38,69 TL
LPG fiyatı: 17,96 TL

Kahramanmaraş
Benzin fiyatı: 37,85 TL 
Motorin fiyatı: 38,95 TL
LPG fiyatı: 17,61 TL 

Kars
Benzin fiyatı: 37,91 TL 
Motorin fiyatı: 39,12 TL
LPG fiyatı: 18,06 TL

Muğla
Benzin fiyatı: 37,68 TL 
Motorin fiyatı: 38,78 TL
LPG fiyatı: 18 TL

Rize
Benzin fiyatı: 37,71 TL 
Motorin fiyatı: 38,90 TL
LPG fiyatı: 18,35 TL

Sivas
Benzin fiyatı: 37,85 TL 
Motorin fiyatı: 39 TL
LPG fiyatı: 18,40 TL

Trabzon
Benzin fiyatı: 37,67 TL 
Motorin fiyatı: 38,88 TL
LPG fiyatı: 17,93 TL