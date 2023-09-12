Brent petrolün 90 doların üzerine çıkması sonrasında bu gece yarısından sonra ( 13 Eylül Çarşamba gününden itibaren ) geçerli olacak şekilde akaryakıt fiyatları bir kez daha zamlanacak.

Dolar/TL’nin güçlü seyrini sürdürmesi ve ve brent petrolün 90 doların üzerine çıkması sonrasında ise 13 Eylül tarihinden itibaren motorinin litresine 2 TL’lik zam gelmesi bekleniyor.

Benzin ve LPG grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmese de uzmanlar motorine yapılacak olan 2 TL'lik zammın ardından benzine de benzer oranda bir zam gelmesinin muhtemel olduğunu açıkladı.

12 Eylül Salı günü itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:

Adana

Benzin fiyatı: 37,87 TL

Motorin fiyatı: 38,92 TL

LPG fiyatı: 17,58 TL

Adıyaman

Benzin fiyatı: 37,87 TL

Motorin fiyatı: 38,98 TL

LPG fiyatı: 17,81 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 37,42 TL

Motorin fiyatı: 38,47 TL

LPG fiyatı: 18,18 TL

Antalya

Benzin fiyatı: 38,07 TL

Motorin fiyatı: 39,20TL

LPG fiyatı: 18,14 TL

Aydın

Benzin fiyatı: 37,61 TL

Motorin fiyatı: 38,74 TL

LPG fiyatı: 17,93 TL

Balıkesir

Benzin fiyatı: 37,63 TL

Motorin fiyatı: 38,78 TL

LPG fiyatı: 17,91 TL

Diyarbakır

Benzin fiyatı: 38,10 TL

Motorin fiyatı: 39,18 TL

LPG fiyatı: 17,65 TL

Edirne

Benzin fiyatı: 37,54 TL

Motorin fiyatı: 38,74 TL

LPG fiyatı: 17,71 TL

Hatay

Benzin fiyatı: 37,73 TL

Motorin fiyatı: 38,83 TL

LPG fiyatı: 17,45 TL

İstanbul

Benzin fiyatı: 36,84 TL

Motorin fiyatı: 37,92 TL

LPG fiyatı: 18,14 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 37,56 TL

Motorin fiyatı: 38,69 TL

LPG fiyatı: 17,96 TL

Kahramanmaraş

Benzin fiyatı: 37,85 TL

Motorin fiyatı: 38,95 TL

LPG fiyatı: 17,61 TL

Kars

Benzin fiyatı: 37,91 TL

Motorin fiyatı: 39,12 TL

LPG fiyatı: 18,06 TL

Muğla

Benzin fiyatı: 37,68 TL

Motorin fiyatı: 38,78 TL

LPG fiyatı: 18 TL

Rize

Benzin fiyatı: 37,71 TL

Motorin fiyatı: 38,90 TL

LPG fiyatı: 18,35 TL

Sivas

Benzin fiyatı: 37,85 TL

Motorin fiyatı: 39 TL

LPG fiyatı: 18,40 TL

Trabzon

Benzin fiyatı: 37,67 TL

Motorin fiyatı: 38,88 TL

LPG fiyatı: 17,93 TL