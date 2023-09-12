Brent petrolün 90 doların üzerine çıkması sonrasında bu gece yarısından sonra ( 13 Eylül Çarşamba gününden itibaren ) geçerli olacak şekilde akaryakıt fiyatları bir kez daha zamlanacak.
Dolar/TL’nin güçlü seyrini sürdürmesi ve ve brent petrolün 90 doların üzerine çıkması sonrasında ise 13 Eylül tarihinden itibaren motorinin litresine 2 TL’lik zam gelmesi bekleniyor.
Benzin ve LPG grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmese de uzmanlar motorine yapılacak olan 2 TL'lik zammın ardından benzine de benzer oranda bir zam gelmesinin muhtemel olduğunu açıkladı.
12 Eylül Salı günü itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:
Adana
Benzin fiyatı: 37,87 TL
Motorin fiyatı: 38,92 TL
LPG fiyatı: 17,58 TL
Adıyaman
Benzin fiyatı: 37,87 TL
Motorin fiyatı: 38,98 TL
LPG fiyatı: 17,81 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 37,42 TL
Motorin fiyatı: 38,47 TL
LPG fiyatı: 18,18 TL
Antalya
Benzin fiyatı: 38,07 TL
Motorin fiyatı: 39,20TL
LPG fiyatı: 18,14 TL
Aydın
Benzin fiyatı: 37,61 TL
Motorin fiyatı: 38,74 TL
LPG fiyatı: 17,93 TL
Balıkesir
Benzin fiyatı: 37,63 TL
Motorin fiyatı: 38,78 TL
LPG fiyatı: 17,91 TL
Diyarbakır
Benzin fiyatı: 38,10 TL
Motorin fiyatı: 39,18 TL
LPG fiyatı: 17,65 TL
Edirne
Benzin fiyatı: 37,54 TL
Motorin fiyatı: 38,74 TL
LPG fiyatı: 17,71 TL
Hatay
Benzin fiyatı: 37,73 TL
Motorin fiyatı: 38,83 TL
LPG fiyatı: 17,45 TL
İstanbul
Benzin fiyatı: 36,84 TL
Motorin fiyatı: 37,92 TL
LPG fiyatı: 18,14 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 37,56 TL
Motorin fiyatı: 38,69 TL
LPG fiyatı: 17,96 TL
Kahramanmaraş
Benzin fiyatı: 37,85 TL
Motorin fiyatı: 38,95 TL
LPG fiyatı: 17,61 TL
Kars
Benzin fiyatı: 37,91 TL
Motorin fiyatı: 39,12 TL
LPG fiyatı: 18,06 TL
Muğla
Benzin fiyatı: 37,68 TL
Motorin fiyatı: 38,78 TL
LPG fiyatı: 18 TL
Rize
Benzin fiyatı: 37,71 TL
Motorin fiyatı: 38,90 TL
LPG fiyatı: 18,35 TL
Sivas
Benzin fiyatı: 37,85 TL
Motorin fiyatı: 39 TL
LPG fiyatı: 18,40 TL
Trabzon
Benzin fiyatı: 37,67 TL
Motorin fiyatı: 38,88 TL
LPG fiyatı: 17,93 TL