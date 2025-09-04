2023 yılında 59 milyar 332 milyon TL olan Ar-Ge’ye yönelik toplam vergi teşviki, 2024’te yüzde 78,6’lık artışla 105 milyar 977 milyon TL’ye yükseldi. Söz konusu teşviklerin yarısından fazlasını 53 milyar 926 milyon TL ile gelir vergisi stopaj desteği oluştururken; 50 milyar 552 milyon TL kurumlar vergisi indirimi, 1 milyar 399 milyon TL gelir vergisi ve 99 milyon TL KDV desteği sağlandı.

Beyannamelerde Bilgi ve İletişim Sektörü Lider

Teşviklerden yararlanmak için başvuru yapan girişim sayısı 2024’te 10 bin 569’a ulaştı. Bu girişimlerin yaklaşık yarısını (5 bin 548) bilgi ve iletişim sektörü temsilcileri oluşturdu. İmalat sanayi 2 bin 310 girişimle ikinci, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler ise bin 494 girişimle üçüncü sırada yer aldı.

Beyan edilen toplam Ar-Ge harcaması 215 milyar 827 milyon TL oldu. Harcamanın yüzde 46,4’ü bilgi ve iletişim sektöründen gelirken, yüzde 39,4’ü imalat sanayinden geldi. İmalat sektöründe en büyük payı motorlu kara taşıtı, treyler ve yarı treyler üretimi aldı.

Teşviklerin Büyük Bölümü Büyük Şirketlere Gitti

Verilere göre girişimlerin yüzde 87,3’ünü KOBİ’ler oluştursa da, teşviklerin yüzde 65,7’si büyük ölçekli firmalara aktı. KOBİ’lerin aldığı teşvik miktarı 36 milyar 399 milyon TL oldu. Bu tutarın yarısından fazlası orta ölçekli, yüzde 39,6’sı küçük, yüzde 9,6’sı ise mikro ölçekli işletmelere verildi.

Sektörel Dağılım Dikkat Çekici

Dolaylı Ar-Ge teşviklerinin yüzde 48,4’ü bilgi ve iletişim sektöründe, yüzde 36,3’ü imalat sanayinde, yüzde 5,3’ü mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetlerde kullanıldı. Bu durum, Ar-Ge ekosisteminde teknoloji ve üretim odaklı girişimlerin ağırlığını koruduğunu ortaya koydu.