50 milyon TL’lik dev yatırımla İSGEM İnşaat tarafından Antalya Aksu’da hayata geçirilen Otonomi, şehirde dağınık halde bulunan motorlu araç satıcılarını tek bir merkezde buluşturmayı hedefliyor. Modern mimarisi, altyapısı ve hizmet çeşitliliğiyle sadece bir galericiler sitesi olmanın ötesine geçen proje; noter, banka, oto ekspertiz, yedek parça, sigorta, kuaför, oto bakım, yakıt ve enerji istasyonları gibi birçok hizmet birimini de bünyesinde barındırıyor. İlk etapta 118 dükkanın yer aldığı projede 3 ana etap tamamlandığında toplamda 850 adet bağımsız bölüm olacak.

“Güvenin Simgesi Olacağız”

Otonomi Antalya Genel Müdürü Seyit Coşkun, projenin geldiği son aşamayı şu sözlerle değerlendirdi:

“Antalya Otonomi artık sadece bir yatırım değil, bölge için stratejik bir ticaret ve hizmet üssüdür. Sadece dükkan teslim etmiyoruz; güvenin, organizasyonun ve modern ticaret anlayışının simgesi olacak bir yapı inşa ediyoruz. Artık bir otomotiv ekosistemi oluşuyor.”

Coşkun, yakında faaliyetin başlayacağı bilgisini vererek,“İnşaatın büyük bölümü tamamlandı, peyzaj ve altyapı çalışmaları devam ediyor. Çok yakında burası yaşayan, ticaretin kalbinin attığı bir merkez haline gelecek. İlk etabın ardından hızlıca ikinci etap çalışmaları başlayacak” dedi.

Satışların Çoğu Tamamlandı, Hayat Başlamak Üzere

Projede yer alan oto galeri ve hizmet birimlerinin önemli bir kısmının satışının gerçekleştiğini bildiren Coşkun, “İlk etap işyerlerimizin çoğunun satışı şimdiden gerçekleşti. Satışlardaki yoğun talep, projenin hem sektör hem de yatırımcı nezdinde taşıdığı güveni ve potansiyeli bir kez daha ortaya koyuyor. Bu yüzden ayrıca gururluyuz” dedi.

Antalya’ya İstihdam ve Ticaret Canlılığı Getirecek

Coşkun, Otonomi Antalya’nın, sadece yatırımcılara değil, bölge halkına da önemli fırsatlar sunacağını yinelerken şu bilgileri verdi:

“Proje kapsamında binlerce kişilik doğrudan ve dolaylı istihdam oluşması bekleniyor. Ayrıca, merkezileşen otomobil ticaretiyle birlikte şehir içi trafik yükü azalacak, ticari verimlilik artacak. Proje, Antalya Havalimanı’na ve şehir merkezine yakınlığı sayesinde kolay erişilebilir bir noktada konumlanıyor. Geniş yollar, yüksek tavanlı dükkanlar, yangın güvenlik sistemleri, kamera altyapısı, otopark alanları ve sosyal donatılarıyla işletmelere ve ziyaretçilere üst düzey bir ticaret deneyimi sunacak.”

Otomotiv Sektöründe Yeni Merkez: Otonomi Antalya

Tasarımı, hizmet modeli ve vizyonu ile Otonomi Antalya, yalnızca bölge için değil, Türkiye genelinde de örnek gösterilecek bir yapı haline geliyor. Galerici esnafı için organize ve yüksek standartlı bir ticaret alanı sunarken, aynı zamanda müşterilere güvenli, hızlı ve çok yönlü bir alışveriş ortamı sağlayacak. Çok yakında kapılarını açması beklenen Otonomi, Antalya’nın otomotivdeki çehresini değiştirecek, şehir ekonomisine uzun vadeli katkılar sağlayacak ve Antalya’yı bu alanda bölgesel bir merkez haline getirecek.