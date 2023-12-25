Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) yaptığı incelemede, hastanenin yaşlı hastanın 2’nci derece yoğun bakım hastası olması gerekirken 3’üncü derece olarak gösterilip usulsüz fatura edilerek devletten fazla para aldığını tespit edip, faizliyle birlikte hastaneden 25 bin 496 lira 50 kuruş parayı tahsil etti.

Seyhan ilçesi Yurt Mahallesi’nde oturan 4 çocuk annesi Şadiye Taşdan, 15 Ekim 2021’de ateşlenip fenalaşınca, kaldırıldığı özel EPC Hastanesi’nde tedaviye alındı. İdrar yolları enfeksiyonu tanısıyla tedavi olup, 28 gün sonra taburcu edilen Taşdan, kızı Mine Taşdan’ın evine döndü. Annesinin vücudunda derin yaralar olduğunu fark eden Mine Taşdan iddiaya göre, özel hastanedeki doktor ve görevlilere durumu sordu ancak hastanın taburcu edildiğinde yara ve morlukların bulunmadığı cevabını aldı. 23 Aralık’ta fenalaşan Şadiye Taşdan, kaldırıldığı kamu hastanesinde hayatını kaybetti.

Mine Taşdan, annesinin tedavi gördüğü özel hastanede iyi bakılmadığını, vücudunda yaralar oluştuğunu ve bu yaraların enfeksiyon kaptığını, bunun da ölümüne neden olduğunu öne sürerek, hastane ve yoğun bakım servisi doktorları hakkında suç duyurusunda bulundu. Taşdan, annesinin özel hastanedeki tedavi sürecindeki epikriz raporlarına da ulaşarak çeşitli iddialar öne sürdü.

Hastane ceza yedi

Şikayetin ardından özel hastane ile ilgili dava açılmazken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hastane hakkında inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde Taşdan’ın 2’nci basamak yoğun bakım hastası olması gerekirken 3’üncü basamak hasta olarak kayıt edildiğini ve devlete fazla fatura kestiğini tespit etti. SGK, özel hastaneye ödediği fazla parayı faiziyle 25 bin 496 lira 50 kuruş olarak tahsil etti. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen bir doktor tarafından yazılan raporda ise yaşlı kadının özel EPC Hastanesi’ndeki tedavisinde eksik olduğu görüşü yer aldı.

“Hukuk mücadelem sürüyor”

Gazetecilere konuşan Mine Taşdan, annesinin ölümünde ihmal olduğunu öne sürerek, “Annemin o yaralarını görünce şikayetçi oldum. Ben 2 yıldır adliye koridorlarında süründüm. Bütün evraklar incelendi, doktor tedavisinde hata olduğu tespit edildi. Bu hastane sahtekarlık yapmış, hatalı tedavi şekli yapmış. Bunların hepsi yazılı beyan olarak savcılığa teslim edildi. Bunlar nasıl görmezden geliniyor. Beni suçlayabilecekleri hiçbir şey yok” ifadelerini kullandı.

“Yersiz fatura cezası yediler”

Hakkını aradığını anlatan Taşdan, “Ben hakkımı arıyorum. Bu hastaneye karşı çok yoğun şikayet var. Ancak kimse ispat edemiyor. Ben ispat ettiğim halde bir şekilde dosya kapanıyor. İspat ettiğim halde ben hakkımı arayamıyorum. Hastaneden aldığım epikriz raporlarında annemin hastaneye girişi dahil 22 gün boyunca makineye bağlı yaşadığına dair işlem yapılmış. SGK’ya ihbarda bulunduğumda devlete yersiz fatura kestiği için aldıkları para devlete iade edildi. Bu hastane devleti dolandırıp zarara uğrattı” dedi.