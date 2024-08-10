gerçekleştirilecektir. Kullanıcı hakları ve hesap güvencesi noktasında ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait sosyal medya hesaplarının kullanıcı hakları tam olarak korunacaktır. Hesaplar herhangi bir uyarı yapılmadan kapatılmayacaktır. Bununla birlikte uyarı yapılmaksızın kapatılan ya da kilitlenen hesaplar tekrar erişime açılacak. Silinen hesaplarla ilgili vatandaşlarımızın hakları gözetilerek adil bir uygulama süreci yönetilecektir."



"Terör örgütlerine ait hesapların Meta platformu tarafından kaldırılması için gereken hassasiyet gösterilecek"

Türkiye'nin çok hassas olduğu terörle mücadele konusunda yapılacaklara ilişkin de konuşan Uraloğlu, şunları söyledi:

"PKK/PYD ve FETÖ gibi terör örgütlerine ait hesaplar ve bu örgütler lehine propaganda içeren tüm içeriklerin Meta platform tarafından kaldırılması için gerekli hassasiyet gösterilecektir. Bununla birlikte terör propagandası ve yasa dışı içeriklerle mücadele noktasında etkin bir yaklaşım benimsenerek güvenlik ve kamu düzeni de bu vesileyle korunmuş olacaktır. Bu düzenlemeler çerçevesinde Türkiye'deki dijital ortamda güvenliğin artırılması, yasal uyum, kullanıcı haklarının korunması ve adil bir denetim mekanizmasının geliştirilmesine yönelik de önemli kazanımlar, önemli mesafeler katedilmiştir ve yakın zamanda da Meta platform yetkililerinin Türkiye'ye daha geniş katılımlı ve üst düzey bir ziyaretinin olacağını da bu vesileyle bildirmek isterim. Meta platformuna bildirilen katalog suçlar ile ilgili gerekli işlemler tamamlanmıştır. Bundan sonra da dikkatle uygulamaya devam edilecektir."