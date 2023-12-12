Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ettiği maçın ardından hakem Halil Umut Meler’e yumruklu saldırıda bulunan MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın avukatı, başkan Koca’nın hakem Meler’den, ailesinden ve Türk hakem camiasından özür dilediğini belirtti.

Başkan Koca’nın açıklamasını dile getiren avukat Murat Bayramoğlu şu ifadelere yer verdi:

"Dün akşam Çaykur Rizespor ile oynadığımız müsabaka sonrası maçı yöneten hakem Halil Umut Meler’e karşı sergilediğim tavır nedeniyle başta Meler ve ailesi olmak üzere; Türk hakem camiasından, spor kamuoyundan ve milletimizden özür diliyorum. Konunun nasıl ve neden buraya geldiği yaşanan olaydan bağımsızdır. Nasıl büyük bir haksızlık ya da yanlışlık olursa olsun hiçbir şey, kesinlikle arzu etmediğim şekilde faili olduğum şiddet olayını ne meşrulaştırır ne de bir açıklama getirir. Spor sahaları centilmen müsabakanın mekânı olması gerekir. Benim tavrım da dahil olmak üzere fair-play'e gölge düşüren hiçbir tavrın statlarda, salonlarda olmaması gerekir.”

Başkan Koca başkanlıktan istifa ettiğini şu sözlerle belirtti:

“MKE Ankaragücü Başkanlığına geldiğim günden bugüne her zaman bu yönde yapıcı inisiyatifler almış biri olarak, tam aksi bir ortamın oluşmasına vesile olduğum için büyük bir mahcubiyet duyuyorum. Ankaragücü kulübüne, Ankaragücü taraftarına, içinde bulunduğum camiaya ve aileme daha fazla zarar gelmemesi için an itibariyle MKE Ankaragücü Başkanlığından istifa ettiğimi de kamuoyuna duyurmak isterim. Umarım ki herkesten çok benim kabul edemeyeceğim bu olay, başta futbol camiamız olmak üzere spor hayatımızın yanlışlardan, eksiklerden, şiddet kültüründen arınması için bir sebep teşkil eder.”