2019'daki seçim sonuçlarına göre; MHP Etimesgut, Gölbaşı ve Polatlı'yı kazanırken, CHP Yenimahalle, Çankaya ve Elmadağ'da zafer elde etmişti.

Ancak 31 Mart'ta CHP mevcut ilçelerini korurken MHP'nin kontrolündeki ilçeleri de kazandı.

CHP adayları, resmi olmayan sonuçlara göre Kızılcahamam, Çubuk, Akyurt, Pursaklar, Altındağ, Sincan, Bala ve Evren ilçeleri dışındaki tüm ilçelerde zafer elde etti.

Ankara'da CHP 16 ilçeyi, AK Parti ise 8 ilçeyi kazandı. Çamlıdere ilçesinde ise bağımsız aday Adem Ceylan galip geldi.

CHP, Ankara’da aldığı oy oranıyla birlikte Büyükşehir Belediye İl Genel Meclisi’nde de oy oranıyla çoğunluğu sağlamış oldu.