Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nden süt tozu ihracat yasağı hakkında açıklama

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, geçtiğimiz aylarda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından getirilen süt tozu ihracat yasağı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda getirilen süt tozu ihracatı yasağı ile ilgili açıklamalarda bulunan TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, süt hayvancılığının et üretiminin de lokomotifi olduğunu belirtti. Eroğlu, "Türkiye 2019 yılında 40,6 bin ton, 2020 yılında 17,7 bin ton, 2021 yılında 62,1 bin ton, 2022 yılının ilk 7 ayında 39,7 bin ton süt tozu ihracatı yapmıştır. Genel kabul, 8-10 kilogram sütten 1 kilogram süt tozu üretildiği şeklindedir. Buradan hareketle, 2022 yılının ilk 7 ayında 350 bin tondan fazla süt işlenerek, süt tozu olarak ihraç edilmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2019 yılında 2,02 dolar olan 1 kilogram süt tozunun ihracat değeri, 2022 yılının ilk 7 ayı için 3,61 dolar/kilograma çıkmıştır. 2019 yılında 1 rolar 5,60-5,70 TL iken, bugün için 18,20 TL’dir. Süt tozu ihracat değerinin TL olarak 6 kat arttığı önemli bir üründür. İhracat devamlılık arz eden bir iş olup, ihracatçılar bağlantılarını yapmışlar, süt tozunu yurtdışına satmaktadırlar. Bu yasaklama ile yasak kalktıktan sonra tekrar pazar aramaya başlayacaklardır" ifadelerini kullandı.

"Uygulamanın hayvancılık sektörü için olumsuz sonuçlara sebep olacağı unutulmamalıdır"

Eroğlu, 2022 yılı sonuna kadar sürecek olan süt tozu ihracatının yasaklanma kararı ile ilgili yaptığı açıklamada, bu kararın süt üretimi üzerinde olumsuz etkiler doğuracağını vurgulayarak, “Amaç yurt içinde süt ve süt ürünleri fiyatlarının yükselmesini önlemektir. Amaç doğrudur. Ancak bu uygulamanın hayvancılık sektörü için olumsuz sonuçlara sebep olacağı unutulmamalıdır. Fiyat istikrarının sağlanabilmesi için yapılacak yegane uygulama çiğ süt üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır. Sürdürülebilirlik de girdi fiyatlarının kontrol altına alınması, yem hammaddesi üretimine önem verilerek, yemin dövize bağımlılıktan çıkarılması ve 1 kilogram süt ile 1,5 kilogram yem alınabilecek süt yem paritesinin sağlanmasıdır. Aksi halde zaten düşme eğiliminde olan süt üretimi daha da düşecektir. Gerçek olan şudur ki, süt hayvancılığı et üretiminin de lokomotifidir. Çiğ süt fiyatları çoğu zaman giderleri karşılayamadığı için hayvanlar kesime gönderilmektedir. Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak belirtmek isteriz ki, ihracat yasağı ülkemiz hayvancılığını daha da sıkıntıya sokacak, üreticinin üretimden çekilmesine sebep olacak ve boşalan ahırlara yenileri eklenecektir” şeklinde konuştu.