Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'da yaşayan bakıma muhtaç kadın ve oğlunun kurum bakımına alınması için gerekli işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında 'Aynı evde iki ayrı yardım çığlığı: Bakıma muhtaç anne ve oğlu yardım bekliyor' şeklinde haberler yer aldığı belirtilerek, 'Haberlere konu olan anne ve oğlu ile ilgili İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçerek hanede incelemelerde bulunmuştur. Yapılan inceleme neticesinde anne ve oğlunun kurum bakımına alınması için gerekli işlemler başlatılmıştır. Anne ve oğluna yönelik bakım ve destek süreci bakanlığımız tarafından titizlikle takip edilecektir' ifadelerine yer verildi.