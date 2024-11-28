Hesap Verilebilirlik ve Belgelerde Eksiklik

Anayasa Mahkemesi, incelemelerde 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 74. maddesine atıfta bulunarak, siyasi partilerin kesin hesaplarını Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesi’ne ve bilgi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunma zorunluluğunu hatırlattı. Ancak raporlarda, partilerin hesap verme yükümlülüklerini yerine getirmediği, belgelerin eksik olduğu ve parti organlarınca onaylanmadığı tespit edildi.

Gelir ve Gider Kayıtlarında Düzensizlik

Sevgi ve Saygı Partisi ile Kuvayi Milliye Partisi'nin hesap incelemelerinde, belirtilen yıllarda gelir ya da gider beyan etmediği görüldü. Partilerin bina kiraları, elektrik, su, telefon gibi temel giderlerinin olmaması şüpheli bulundu. Ayrıca kayıtların Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenebilir bir düzene sahip olmaması, incelemeleri engellemeye yönelik bir tutum olarak değerlendirildi.

Kanunlara Aykırı Davranışlar Tespit Edildi

Türkiye Altın Çağ Partisi, Ülkem Partisi ve Yenilik Partisi’ne ilişkin incelemelerde ise kesin hesapların birleştirilerek onaylanmadığı, belgelerin parti organlarınca onaylanmamış olduğu ve mahkemece incelenebilir durumda bulunmadığı belirlendi. Bu partilerin de 2820 sayılı Kanun’un ilgili maddelerine aykırı davrandığı ve gelir-gider işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı raporlandı.

Savcılığa Suç Duyurusu

Anayasa Mahkemesi, tüm bu tespitler doğrultusunda 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 111. maddesi uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına oy birliği ile karar verdi.

Bu karar, siyasi partilerin mali hesaplarındaki şeffaflık ve kanunlara uygunluğun önemini bir kez daha gündeme getirdi.