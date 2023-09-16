Türkiye’nin ticari araç üreticisi Anadolu Isuzu, ihracat alanındaki başarılarını bu yıl da aldığı ödüllerle tescillemeye devam ediyor. Anadolu Isuzu son olarak Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği tarafından üretim ve ihracattaki başarılı performansı ile ödüle layık görüldü. Anadolu Isuzu, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından düzenlenen “İhracatın Şampiyonları 2022 Ödül Töreni” organizasyonunda altın kategorisinde “İhracat Başarı Ödülü”nün sahibi oldu.

Anadolu Isuzu Ticari Fonksiyonlar Grup Direktörü Hakan Kefoğlu konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: “Anadolu Isuzu olarak, 2022 yılında ihracatımızı artırdık. Çayırova’daki akıllı fabrika özelliklerine sahip modern üretim tesislerimizde terzi usulü imalat modeli ile ürettiğimiz araçları bugün 45 ülkeye ihraç ediyoruz. Dünya kentlerinin en güncel taleplerine uygun olarak geliştirip ürettiğimiz çevreci ve modern araçlar, Avrupa Birliği başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde büyük ilgi ve beğeni topluyor. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin takdim ettiği ‘İhracat Başarı’ ödülünün sahibi olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Anadolu Isuzu olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mevcut pazarlarımızdaki varlığımızı güçlendirirken yeni pazarlara açılmaya, Türkiye’nin ihracatına ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”