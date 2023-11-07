Amasya’nın Ziyaret beldesinde 10 yıl öncesine kadar çok az sayıda bulunan cennet hurması ağaçlarının sayısı masrafsız tarımı ve maddi değerinin etkisiyle giderek çoğaldı. Ekonomiye katkısı ile rengi dolayısıyla ‘Sarı altın’ olarak adlandırılan vitamin deposu meyve bu yıl bin tondan fazla üretildiği beldeyi hurmayı diyarına dönüştürdü. Dalında alıcı bulan meyvenin kurusu evlerin balkonlarına ve çatı katına asılıyor.



Hasadına başlanan cennet hurması dalında 12 TL, kurutulduğunda ise 150 TL’yi aşan fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürdü. Üretimi 10 yıl içinde 100 tondan bin tona yükseldi. Şehrin meyve hangarı Ziyaret beldesinde günün ilk ışıklarıyla bahçelerin yolunu üreticiler gün boyu topladıkları hurmaları özenle seçiyor. Kabuğu soyulan meyveler ise kurutmalık için askılara asılıyor. Dalında kilosu 8 TL ile 12 TL arasında, kurusu ise 150 TL’yi bulan fiyatla satılıyor.



“Alıcılar üreticilerimizin ayağına kadar geliyor”

Beldelerinde 15 yıl öncesine kadar yetiştiriciliğinin az yapıldığı cennet hurmasının son yıllarda devletin de desteğiyle dikiminin giderek arttığını belirten Ziyaret Belediye Başkanı Mehmet Uyanık, “10 yıl öncesine kadar yaygın değildi. Fidan dikimi ve rekoltesi her geçen yıl arttı. 10 yıl önce 100 ton hasat edilirken bu yıl bin tondan fazla rekolte bekliyoruz. Alıcılar üreticilerimizin ayağına kadar geliyor” dedi. Başkan Uyanık, mikroklima özelliğiyle dikkat çeken yörede yetişen diğer meyve çeşitlerine göre ilaçlaması ve zirai mücadelesinin bulunmamasının çiftçilerin bu meyveye yönelmesinde etkisinin olduğunu söyledi.



“Burası hurma diyarı olacak”

Küçükleri 8 TL’den, irileri ise 12 TL’den alıcı bulan meyveyi toplam 10 dönümlük arazisinde yetiştiren İsmet Çevik (81), “Başka meyveler bu kadar karlı olamaz. Çünkü ilaçlama masrafı ve işçiliği yok. Gittikçe de ekilecek. Burası hurma diyarı olacak. Kazancı elmadan daha iyi. Tam sarı altın. O paraya altın al. Yeniden kazandırsın” diye konuştu.

5 dönümlük arazisinde 300’e yakın sayıda cennet hurması ağacının bulunduğunu anlatan Serdar Çakar (41) ise “Bu yıl kiraz ve hurma sezonu güzel geçti. Allah bereket versin. Cennet hurması bizim için sarı altın oldu” şeklinde konuştu.



Teraslarda kurutup satacaklar

Kurutup satmak için iki evinin çatı kısmına iplerle bu meyveden asan 34 yaşındaki Onur Aşlamacıoğlu da, “İki evimin de terası dolu. Dört tarafından rüzgar, güneş alan yerlerde kuruyor. Kurusu daha kıymetli. İnşallah kurusunun kilosunu 150 TL, 160 TL’den satacağız” ifadelerini kullandı.