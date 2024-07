Altında her sene bir ürünün trend olduğunu belirten 20 yıllık Sarraf Murat Polat, “Altında her sene farklı bir ürün trendi oluyor. Bu sene gelin adaylarımız tül bilezik dediğimiz kolda taktığı zaman gösterişli ve havalı bir bilezik olan tül bileziği tercih ediyorlar. Yatırım amaçlı olsun tercihinde bulunan müşterilerimiz de kibrit çöpü değimiz 22 ayar 10, 15 ve 20 gramlık olan hem yatırım hem de kullanım amaçlı olsun diyenler de kibrit çöpünü tercih ediyorlar. Bu sene trend olan ürünler bunlar. Fiyat aralığı ise tül bilezik için başlangıç 15-20 bin TL bandında. Gramlar arttıkça ve ayarlar da değiştikçe fiyatlar 100 bin TL'ye kadar çıkıyor. Tercih konusu da tamamen göreceli ama genel olarak düşündüğümüzde hem yatırım amaçlı olsun, bozdurduğumda minimum zarar olsun tercihinde bulunmak isterlerse klasik burma, kibrit çöpü, inci modeli ve 22 ayar bileziklerimiz tercih ediliyor. Fakat hem kullanmak isteyip kolum boş kalmasın tercihinde bulunanlar da fantezi bilezik dediğimiz tül bilezikleri tercih edebilirler” dedi.

Polat, altının yatırım amaçlı olarak gönül rahatlığı ile alınabileceğini söyleyerek, “20 senedir her yıl ikiye katlayan bir yükselişi var altının. Bundan sonra da bunun aynı şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Boşta parası olan ve ne almak istediğine karar veremeyenler için altın her zaman güvenli bir liman. Gönül rahatlığıyla altını alıp yatırım yapabilirler” ifadelerini kullandı.