Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Mart ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 artışla 861 milyon 573 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Yılın ilk çeyreğinde ise 2 milyar 476 milyon dolara ulaştık. İhracatımızın artışına vesile olan, üreten, istihdam oluşturan, kent ve ülke ekonomisine katkı sunan bütün ihracatçı üyelerimizi, iş insanlarımızı ve kıymetli çalışanlarını gönülden tebrik ediyorum" dedi.



"İlk çeyrekte yüzde 1,97 düştük"

Yılın ilk çeyreğini değerlendiren ve aylık bazda yükselişe rağmen Ocak-Mart döneminde ihracatta gerilediklerini vurgulayan Yıldırım, "Mart ayında ihracatımızı bir önceki yıla göre yüzde 1,7 artırdık fakat geçtiğimiz yılın ilk çeyreğine göre yüzde 1,97 düştük. 2024 yılı Ocak-Mart dönemini 2 milyar 526 milyon dolarlık ihracatla kapatırken bu yılki ihracatımız 2 milyar 476 milyon dolar oldu. Bu rakamlarla birlikte Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştiren 6. ili oldu" şeklinde konuştu.



"Dış ticarette üyelerimizi desteklemeye devam ediyoruz"

Küresel ekonomideki belirsizlikler ve tarife artışlarının iş dünyasında risk algısını artırdığını belirten Yıldırım, bu süreçte üyelerini desteklemeye çalıştıklarını ifade etti. Yıldırım, "Zayıf küresel büyüme, ihracat pazarlarımızı daraltabilir ve rekabeti artırabilir. Ancak Türkiye'nin görece düşük tarife oranı, bazı sektörlerimiz için rekabet avantajı sunabilir. Bu dönemde, işletmelerimizin avantajlarını iyi değerlendirmesi ve alternatif pazarlara yönelmesi büyük önem taşıyor. GTO olarak üyelerimizin bu süreci en iyi şekilde yönetebilmeleri için destek olmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz pek çok projeyle, verdiğimiz hizmet ve eğitimlerle üyelerimizin ihracatına katkıda bulunduk. 19 Nisan'da başlayacak ‘Dış Ticaret İstihbarat Uzmanlığı' eğitimimiz de bunlardan yalnızca biri. Gaziantep ve üyelerimiz için nokta atışı ihracat oldukça önemli. Bu eğitim ardından katılımcılarımız uygulamalı eğitimlerle pazar analizi, rakip istihbaratı, hedef müşteri bulma teknikleri konusunda yetkinlik kazanacak. Kayıtları devam eden eğitim programımızı da bu vesileyle de üyelerimize duyurmak isterim" ifadelerini kullandı.