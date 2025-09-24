Özman, özellikle birçok ülkenin dolar bağımlılığını azaltma yönünde adım attığını vurgulayarak, "ABD dolarının rezerv para olmasından rahatsızlık duyan çok sayıda merkez bankası var. Bu durum sadece gelişmekte olan ülkelerle sınırlı değil, gelişmiş ekonomilerde de benzer bir eğilim söz konusu. Dünya ticaretinde ABD hegemonyasının kırılması, bağımsız bir ticaret düzeninin oluşması isteniyor. Bu nedenle merkez bankaları rezervlerindeki dolarları altın ile değiştiriyor" ifadelerini kullandı.

"Altın Güvenli Liman Haline Geldi"

Altının, küresel belirsizlik ortamında güvenli liman olarak öne çıktığını kaydeden Özman, "Dünya, doları bitirmek için altına yönelmeye başladı. Ellerindeki dolar miktarını azaltıp yerine altın takviyesi yapan merkez bankaları fiyatları da yukarı çekiyor" diye konuştu.

Özman, ABD’nin faiz politikasının da bu süreçte kritik rol oynadığını belirterek, "Doların güçlü kalmasını sağlayan en önemli unsur, ABD Merkez Bankası’nın uyguladığı yüksek faiz politikasıdır. Bu politika, ABD’de enflasyon ve istihdam dengesi gözetilerek sürdürülüyor. Böylece Amerikan halkı fiyat istikrarı sayesinde daha rahat bir yaşam sürebiliyor" dedi.

Ons Fiyatı 3.700 Doları Geçti

Altın fiyatlarındaki son durumu paylaşan Özman, "Uluslararası piyasalarda altının onsu 3 bin 700 doları geçti. Türkiye’de ise altın borsasında fiyat 5 bin 175 lira, gram altın 5 bin 185 liradan işlem görüyor. Fiyatlarda yükseliş eğilimi devam ediyor" ifadelerini kullandı.