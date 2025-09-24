BM ve temsil ettiği değerleri güçlü bir şekilde savunduğunu vurgulayan Subianto, “Gazze’ye, Ukrayna’ya veya barışa ihtiyaç duyulan herhangi bir yere 20 bin barış gücü askeri göndermeye hazırız” dedi.

Tarihi konuşmasında Endonezya’nın sömürgecilik döneminde yaşadığı acılara değinen Subianto, Filistin halkının yaşadığı trajediyi hatırlatarak, “Biz Endonezyalılar adaletsizliği, baskıyı, açlığı ve eşitsizliği çok iyi biliriz. Kendi vatanımızda köpeklerden daha kötü muamele gördük. O yüzden bugün Filistinlilere adalet ve meşruiyet reddedilirken sessiz kalamayız” ifadelerini kullandı.

Filistin’in bağımsızlığının ve İsrail’in güvenliğinin birlikte sağlanması gerektiğini belirten Subianto, “Bağımsız bir Filistin’e sahip olmalıyız. Aynı zamanda İsrail’in güvenliğini de tanımalıyız. Ancak bu şekilde gerçek barışa ulaşabiliriz. Bu bir hayal olabilir ama birlikte çalışarak gerçeğe dönüştürebileceğimiz bir hayal” dedi.

Subianto’nun bu çıkışı, BM Genel Kurulu’nda Filistin meselesine dair en güçlü çağrılardan biri olarak değerlendirildi.