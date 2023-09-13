Altının durgunluğu dünya piyasasındaki olaylardan kaynaklandığını belirten kuyumculardan Zekeriya Tonyalı, “Altının durgunluğu dünya piyasasındaki olaylardan dolayı. Dünyadaki bazı insanlar altının çok daha değerleneceğini bilhassa Eylül ayı sonlarına doğru altında büyük bir yükseliş bekleniyor. Yani 2 bin 500 civarlarında olacağı konuşuluyor. Bence olabilir çünk, senelerden beri altının ONS fiyatı bin 900-bin 920 civarında dolaşıyor, bu maliyetini karşılamıyor. Önümüzdeki günlerde ne olacağını hep beraber göreceğiz” dedi.



"Yaz sezonu beklentimizin altında geçti"

Bu yaz sezonu altın satışlarının beklentinin altında olduğunu kaydeden Tonyalı, “İnsanlar, sadece bizim ülkemizde durgunluk olduğunu zannediyorlar. Avrupa’dan gelen bilhassa Almanya, İngiltere gibi ülkelerden gelen vatandaşlarımıza sorduğumuzda, oradaki durgunluğun daha çok olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla bu durum da bizim iş potansiyelimize yansıyor. Sezon iyi ancak beklentimizin altında oldu. Arap sezonu ise geçen seneye oranla daha düşük geçti bunun nedenlerini araştırmak lazım” diye konuştu.



"Altın yatırımcısını hiçbir zaman üzmemiştir"

Altının yatırımcısını üzmediğini kaydeden kuyumculardan Erhan Şakar da “Altın yatırımcısını hiçbir zaman üzmemiştir. Yani altın uzun süreli bir yatırım aracıdır. Uzun süreli yatırımlarda altın her zaman kazandıracağı garantidir. Yatırımcılara altına yatırım yapmayı tavsiye ederim. Bir kaç gündür piyasalarda bir anormallik söz konusu çok iyi değil. Yaz sezonu bittiği için kış sezonuna girdiği için tüm piyasalarda tabi ki biraz daralma olacaktır. Önceki yıllara oranla değerlendirecek olursak tabi ki piyasalarda düşüşler oldu. Yatırımcılar yılsonuna kadar altının fiyatı 2 bin TL’yi görecek diye söylüyorlar” şeklinde konuştu.