Kitiş’e göre altının yönünü belirleyecek başlıca unsurlar; ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararları, küresel jeopolitik gelişmeler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar olacak. Fed’in yılın ikinci yarısında faiz indirimi sinyali verdiğine işaret eden Kitiş, “Faiz indirimi beklentisinin artması, ons altın fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor. Bu durum altın yatırımcısına avantaj sağlıyor ve küresel piyasalarda fiyatları yukarı çekiyor” açıklamasında bulundu.

Kitiş, dünya genelinde artan jeopolitik gerilimlerin de altına olan ilgiyi artırdığını vurguladı. Özellikle Orta Doğu’daki çatışmalar, Rusya-Ukrayna savaşının çözümsüzlüğü ve Asya’da yaşanan siyasi tansiyonun yatırımcıları yeniden fiziki altına yönlendirdiğini dile getiren Kitiş, “Jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde altın her zaman güvenli liman olarak öne çıkar. Bu durum fiziki altın talebini tetikliyor. İstanbul’da gerçekleşecek olan Rusya-Ukrayna zirvesi bu açıdan büyük önem taşıyor” dedi.

İç piyasada gram altın fiyatlarının seyrini doğrudan etkileyen en önemli unsurun döviz kuru olduğunun altını çizen Kitiş, yatırımcılara da önemli tavsiyelerde bulundu. “Ons altın kadar dolar/TL kuru da gram altın için belirleyici. Kurda yaşanan her hareketlilik fiyatlara anında yansıyor. Bu nedenle kısa vadeli dalgalanmalara göre alım-satım yapmak, çoğu zaman zararla sonuçlanabilir. Altın, her zaman uzun vadeli bir yatırım olarak değerlendirilmeli. Bu dönemde sabırlı ve temkinli olmak şart” şeklinde konuştu.

Uzmanlar, piyasalarda belirsizliklerin arttığı bu süreçte, altın yatırımının sağlam bir liman olmaya devam ettiğine dikkat çekiyor. Ancak doğru zamanlama ve uzun vadeli strateji, kazanç için kilit rol oynuyor.