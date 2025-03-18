Bununla birlikte altının değer kazandığı dönemler de olur ve bu nedenle uzun vadeli yatırım yapmak isteyenlere de bir seçenek olduğunu söyleyebiliriz.

Günümüzde fiziki olarak altın alarak birikim yapmak tek bir seçenek olmaktan çıktı. Altına yatırım yapmak isteyenler tercihini altın mevduat hesabı açmaktan yana da kullanabiliyor. Altın mevduat hesabı açmak, altınların evde fiziki olarak saklanmasından daha güvenlidir. Çünkü kaybolması ya da çalınması gibi riskler tamamen ortadan kalkmış olur. Dolayısıyla güvenli bir yatırım aracı olduğunu söyleyebiliriz. Altın mevduat hesabının ne gibi avantajlarının olduğunu hemen gözden geçirelim.

Güvenli Saklama İmkânı

Evinde fiziki olarak altın bulunduranların seyahatlere çıkarken ciddi kaygılar yaşadıkları biliniyor. Çünkü altınların çalınması riskinin olduğu gerçeği göz ardı edilemiyor. Aynı zamanda altınların zarar görmesi gibi bir riskin de olduğunu unutmamak gerekir. Oysa altın mevduat hesabı tüm bu kaygıları ortadan kaldırıyor. Altının güvenli bir ortamda saklanması mümkün oluyor ve hatta sigortalanması da sağlanabiliyor. Bankalar tarafından sunulan altın mevduat hesabı, Fon Kurulu’nca belirlenen tutara bağlı olarak devlet güvencesi de sunmaktadırve gönül rahatlığı ile altına yatırım yapmak için siz de bu yolu seçebilirsiniz.

Kolay Erişim ve Kolay İşlem İmkânı

Bankaların sunduğu altın mevduat hesabı kolaylıkla işlem yapabilmenize olanak tanır. Seçtiğiniz bankanın internet şubesi ya da mobil uygulaması üzerinden dilediğiniz zaman altın alım satım işlemlerini yapabilirsiniz. Elbette altının fiyatı piyasaya göre değişir ve nedenle alım satım işlemlerinden önce altının güncel piyasa fiyatına göz atmayı unutmamalısınız. Altın alım satımı işlemlerinin bir kuyumcuya gitmenize gerek kalmadan kolaylıkla yapılabiliyor olması, yatırımlarınızı zorlanmadan yönetmenize de olanak tanır. Sadece birkaç adımda altın alımı ya da satımı işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Düşük Maliyet

Fiziki olarak altın almak ya da satmak için bir kuyumcuya gitmeniz gerekir ve haliyle bir ulaşım masrafınız olur. Bununla birlikte bir zaman ayırmanız gerektiğini de hatırlatalım. Oysa altın mevduat hesabı açanlar bu maliyeti ve zaman kaybını yaşamadan dakikalar içerisinde alım satım yapabiliyor. Herhangi bir ek maliyeti göze almanız gerekmiyor. Bununla birlikte kuyumcudan alacağınız altın çeşitlerinde bazı işçilik maliyetleri de olabiliyor. Ancak banka hesabınız üzerinden altın aldığınızda işçilik maliyetleri gibi unsurlar olmaz. Bu açıdan da altın mevduat hesabının daha düşük maliyetli olduğunu düşünebilirsiniz.

Faiz Kazancı Elde Etme Fırsatı

Bazı altın mevduat hesabı çeşitleri altınlar üzerinden bir kazanç elde etmenizi sağlar. Faiz kazancı da birikimlerinize eklenebilir ve bu sayede birikimlerinizin daha hızlı yükselmesi de mümkün olabilir. Bir anlamda iki açıdan da gelir elde etme imkânı doğar diyebiliriz. Çünkü altınlarınız değer kazanmaya devam eder hem de hesabınız üzerinden faiz getirisi elde edersiniz.

Düzenli Birikim Yapma

Eğer altın mevduat hesabı açarsanız mutlaka yüksek oranlarda bir tutar ayırmanız gerekmez. Küçük oranda altın da alabilirsiniz ve bu da düzenli olarak birikim yapmaya devam etmenizi sağlar. Birikim için çok az miktarda bütçe ayırabiliyor olsanız dahi her ay bu alışkanlığı devam ettirmeniz durumunda yatırımlarınızı büyütmeniz de mümkün olacaktır.

Likidite

Likidite bakımından da altının son derece avantajlı bir yatırım aracı olduğunu belirtmek gerekir. Dilediğiniz zaman altınları bozdurabilir ve nakite çevirebilirsiniz. Beklenmedik masraflarınız çıktığında altınları bozdurmak için hem uzun uğraşlar vermeniz gerekmez hem de sizden beklemeniz istenmez. Aynı gün işlem yapabilme imkânınız olur. Dilediğiniz zaman yeniden altın alımı yapabilir ve hesabınızda tutabilirsiniz. Hatta ihtiyaçlarınız doğrultusunda bir yatırım planlaması da oluşturabilirsiniz. Özellikle vadesiz altın mevduat hesabı açanlar dakikalar içerisinde altınlarını bozdurma işlemini banka hesabı üzerinden gerçekleştirebilir.

Portföy Çeşitlendirme İmkânı

Yatırım dünyasında portföylerin çeşitlendirilmesinin ne kadar önemli olduğu bilinir. Altın ise -güvenli bir yatırım aracı olduğundan zamanla daha riskli yatırım seçeneklerine de yönelme İmkânı olur. Altına yatırım yapan kişilerde, portföy çeşitlendirme eğilimi görülebiliyor*. Bu şekilde daha yüksek risk alarak daha fazla gelir elde etme amacına yönelebiliyor.

Uzun Vadeli Yatırım Şansı

Elbette en önemli avantajlardan biri uzun vadede cazip bir yatırım aracı olmasıdır. Birikim yapmak isteyenler her zaman yatırımlarını düzenli olarak takip etmeye zaman bulamazlar. Bu noktada da devreye güvenli olan yatırım araçları girer. Altın bu yatırım araçları arasında tercih edilenlerden biridir. Çünkü bir altın mevduat hesabı açtığınızda sürekli olarak altın fiyatlarını mercek altına tutmanız gerekmez. Uzun vadede elde edeceğiniz kazancı farklı yatırım seçeneklerinde de kullanma imkânınız olur.

Altın Mevduat Hesabı İçin Hangi Banka Seçilmeli?

Çok sayıda banka altın mevduat hesabı seçeneğini sunuyor, bankaları araştırıp size en uygun olanı tercih etmelisiniz. Çünkü altın alım satım işlemleri yapmaya devam etmek isteyebilirsiniz. Dolayısıyla sıklıkla işlem yapmanız gerekir ve bu işlemler sırasında zorlanmayı istemeyeceksiniz. Kolay bir arayüze sahip ve pratik şekilde işlem yapma imkanı sunan bankalardan biri olan Odeabank, tercih edebileceğiniz bankalardan bir tanesi olup internet sitesine giderek nasıl altın mevduat hesabı açılışı yapacağınızı öğrenebilirsiniz.