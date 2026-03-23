Başta Marmara (Çanakkale hariç), Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu (Van hariç) ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış bekleniyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yurdun birçok kesiminde pus ve yer yer sis etkili olacak.

Yetkililer, özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi ile kar erimesine bağlı risklere karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden, batı kesimlerde zaman zaman kuzey yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Bazı illerde günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13°C

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11°C

İzmir: Çok bulutlu 17°C

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15°C

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17°C

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 12°C

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11°C

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6°C

Yetkililer, özellikle yağışlı bölgelerde ulaşımda aksama, ani su baskınları ve yüksek kesimlerde buzlanma riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.