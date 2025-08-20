“Kirli, ağır ve zahmetli” algısı sektörü bitiriyor

Aylık 40 ila 50 bin TL arasında değişen maaşlara rağmen, gençlerin bu mesleklere “çok kirli ve ağır iş” diyerek yönelmek istemediği belirtiliyor. Ustalar, bu algının sektöre büyük zarar verdiğini ve artık işini devredecek ya da yanında çalışacak kalifiye personel bulmanın neredeyse imkânsız hale geldiğini dile getiriyor.

“Sadece para değil, meslek de istemiyorlar”

Sanayi esnafı, günümüzde birçok gencin masa başı, rahat ve sosyal medyada popüler işler peşinde koştuğunu vurgularken, "Eskiden 'eti senin kemiği benim' anlayışı vardı, şimdi ise 'çocuğuma ne kadar maaş vereceksiniz?' sorusu geliyor" diyerek ailelerin ve gençlerin meslek eğitimi konusundaki yaklaşımının tamamen değiştiğine dikkat çekiyor.

Zorunlu eğitimin etkisi büyük

Sektör temsilcilerine göre, 12 yıllık zorunlu eğitim sisteminin de meslek öğrenmenin önünde engel teşkil ettiğini belirtiyor. “Bir çocuğun sanayide işe başlayıp yetişmesi için gereken yaş çoktan geçmiş oluyor. 18 yaşına gelen bir kişiye işi sıfırdan öğretmek hem zor hem de zaman alıyor” diyen ustalar, meslek öğrenmenin küçük yaşlarda başlaması gerektiğini savunuyor.

“Altın bilezik” anlayışı unutuldu

Sanayi esnafı, kendi dönemlerinde çocuk yaşta iş öğrenmenin bir avantaj sayıldığını ve “meslek altın bileziktir” anlayışıyla büyüdüklerini ifade ediyor. Ancak günümüzde gençlerin yağlı ellerden, ağır işlerden uzak durmak istemesi, bu mesleklerin gözden düşmesine yol açıyor.

“Son nesil ustalarız, meslek bitme noktasında”

Sanayi ustaları, kendilerini artık bu mesleklerin son temsilcileri olarak görüyor. "10 yıl sonra bu işleri yapacak kimse kalmayacak. Ne usta var ne çırak ne de işi devralacak bir genç" diyen ustalar, bu gidişatın sanayi kültürünü ve üretim becerisini tehdit ettiğini vurguluyor.