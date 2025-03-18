Bu düzenleme kapsamında, vadesiz hesaplar üzerinden fiziki teslimat olmaksızın yapılan kaydi altın satış işlemleri kambiyo işlemi olarak değerlendirilecek ve bu işlemlerden vergi alınacak.

Danıştay Daha Önce İptal Etmişti

Söz konusu vergi uygulaması ilk olarak 21 Mayıs 2020’de Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından başlatılmış, ancak Danıştay 7. Dairesi tarafından 28 Mart 2023 tarihli kararla iptal edilmişti. 3,5 yıl sonra yeniden getirilen bu vergi, altın yatırımı yapan bireysel ve kurumsal yatırımcıları doğrudan etkileyecek.

Yeni düzenleme, altın piyasasında nasıl bir etki yaratacağı ve yatırımcıların bu vergiye nasıl tepki vereceği konusunda soru işaretleri yaratırken, ekonomi çevreleri bu adımın döviz ve altın işlemlerine olan ilgiyi nasıl etkileyeceğini yakından takip ediyor.