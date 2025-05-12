ABD ve Çin'in İsviçre’de yürüttüğü müzakerelerin tamamlanmasının ardından yapılan açıklamada, tarafların ticaret tarifelerinde indirime gideceği duyuruldu. Bu haber, piyasalarda risk iştahını artırırken, güvenli liman olarak görülen altına olan talep azaldı.

Geçtiğimiz ay ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük tarifelerini açıklamasının ardından ons altın 3500 doları aşarak rekor kırmıştı. Ancak ABD Merkez Bankası (Fed), bu vergilerin ekonomik belirsizlik yaratabileceği uyarısında bulunarak faizleri sabit bırakmış ve 'bekle-gör' politikasını sürdüreceğini açıklamıştı.

Bugün sabah saatlerinde ons altın 3258,92 dolara kadar geriledi. Şu an itibarıyla yüzde 1,4’lük bir düşüşle 3277,80 dolar seviyesinde işlem gören ons altın, kısa süreliğine 3219 dolara kadar düşüş yaşadı.

Kapalıçarşı verilerine göre gram altın 4029 TL seviyesinden alıcı bulurken, çeyrek altın 6784 TL, tam altın 26.683 TL ve cumhuriyet altını 28.281 TL'den satılıyor.

Destek Seviyesi 3200 Dolar, Direnç 3350 Dolar

Ikon Menkul tarafından yayınlanan analiz notunda, ABD-Çin ticaret anlaşmasının piyasalarda ciddi etkiler yaratabileceği vurgulanırken, ons altında kısa vadede belirsizlik ve kararsızlık ortamının hâkim olduğu belirtildi. Teknik görünümde 3276 dolar seviyesinin önemine dikkat çekilirken, aşağı yönlü hareketin sürmesi halinde ilk destek noktası olarak 3200 dolar öne çıkıyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3350 dolar direnç seviyesi olarak izleniyor.

5.000 Dolar Senaryosu Hâlâ Masada

ABD merkezli finans kuruluşu State Street’in yayımladığı son rapora göre, kısa vadeli düşüşlere rağmen altın fiyatları uzun vadede güçlü bir yükseliş potansiyeli taşıyor. Raporda, küresel durgunluk, artan enflasyon ve de-dolarizasyon süreci gibi gelişmelerin, önümüzdeki 12-24 ay içerisinde altının ons fiyatını 4.000 ila 5.000 dolar aralığına taşıyabileceği ifade ediliyor.