Kornelius, başkent Berlin’de düzenlenen haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Almanya, Fransa, İngiltere ve Polonya liderlerinin geçtiğimiz cumartesi günü Kiev’de Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği zirvenin ardından yapılan çağrıya dikkat çekti.

Kornelius, Moskova’nın bu çağrıya kulak tıkaması durumunda Avrupa’nın sessiz kalmayacağını belirterek, “Zaman hızla daralıyor. Gün sonuna kadar yalnızca 12 saatlik bir pencere kaldı. Rusya'nın ateşkesi kabul etmemesi halinde yeni yaptırım adımlarını atmaktan çekinmeyeceğiz” dedi.

Liderlerden Ortak Mesaj: "Artık Bahane Yok"

Cumartesi günü Kiev’de gerçekleştirilen tarihi zirvede, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ukrayna’ya destek mesajlarını bir kez daha yinelemişti. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan İngiltere Başbakanı Starmer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e açık bir çağrıda bulunarak, "Burada hepimiz, ABD ile birlikte, Putin’e ateşkese onay vermesi için çağrıda bulunuyoruz. Artık 'ama' yok, şart yok. Eğer barıştan yanaysa, bunu gösterme zamanı şimdi" ifadelerini kullanmıştı.

Liderler, Rusya’nın saldırılarını sonlandırması ve sivillerin korunması adına 30 günlük bir ateşkesin hayati önemde olduğunu vurgulamış, Putin'in bunu reddetmesi durumunda Avrupa’nın ortak hareket ederek baskıyı artıracağını net biçimde ortaya koymuştu.