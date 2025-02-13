AR-GE çalışmalarının ardından, Avcı yerli perçin makinesi üretmeye karar verdi ve KOSGEB'den 1 milyon TL destek alarak üretim sürecine başladı. Üretilen makine, Almanya'dan ithal edilen makinelerle aynı kalitede olup, dakikada 200-250 perçin yapabiliyor. Oysa Almanya'dan ithal edilen makineler sadece dakikada 150 perçin yapabiliyor.

İlk aşamada Erzurum ve diğer illerdeki firmalar, yerli makineye büyük ilgi gösterdi ve siparişler verildi. Firma, kısa sürede 3 makineyi üretip sattı ve artık yurt dışından ithal edilen makinelerin yerine yerli makineyi kullanmak mümkün hale geldi.

Cabbar Avcı, yaptığı açıklamada, Almanya'dan ithal edilen makineleri örnek alarak geliştirdikleri yerli makinenin 160 bin Euro'luk Almanya fiyatına karşın sadece 25 bin dolara satıldığını belirtti. Avcı, ayrıca TÜBİTAK'tan proje desteği alamasalar da KOSGEB'in kendilerine destek olduğunu vurguladı.

Makineyi çeşitli fuarlarda sergilemeyi planlayan Aslanlar Makina, taleplere yetişebilmek için üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.