Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Türkiye'nin jeostratejik konumu ve bölgesel istikrardaki rolüne dikkat çekerek,

'Siyasi açıdan Türkiye, bizim için önemli bir stratejik müttefiktir' dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin jeostratejik konumu nedeniyle NATO müttefiki olarak yakın iş birliğine büyük önem verdiklerini bir kez daha vurguladıklarını belirtti. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımların da ele alındığını ifade eden Merz, Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek bir sonraki Alman-Türk hükümet istişaresini planladıklarını söyledi.

Suriye'deki gelişmelere de değinen Merz, bölgede elde edilen başarıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli katkısı bulunduğunu belirterek, 'Türkiye Cumhurbaşkanı'nın katkısı olmasaydı bu muhtemelen mümkün olmazdı. Bu bakımdan, bölgenin istikrarı için Türkiye'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da imkânlarını kullanmasını ve bizimle koordinasyon içinde hareket etmesini rica ettik' dedi.

Merz, söz konusu iş birliğinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabalara da katkı sağlayabileceğini ifade ederek, 'Bu çabalar örneğin Rusya, Putin ve Ukrayna savaşının sona erdirilmesi konusunda odaklanabilir. Bu bakımdan bugün de yine çok iyi bir görüşme oldu' diye konuştu.

Türkiye'nin siyasi açıdan Almanya için önemine vurgu yapan Merz, 'Siyasi açıdan Türkiye, bizim için önemli bir stratejik müttefiktir' ifadelerini kullandı.