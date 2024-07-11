Olaya milletvekilleri de dahil oldu. Ünlü profesör, Bozkurt işaretinin tarihini anlatmak için Almanya'daki milletvekillerini açık bir şekilde televizyon programında düelloya davet etti ve moderatör eşliğinde tartışarak Türk düşmanlığını bitirebiliriz dedi. Profesörün açıklamaları şu şekildeydi: "Türkler için Bozkurt işareti basitçe bir vatanseverlik jestidir. Almanlar için 'Her şey Almanya için' sözü gibi." Ne kadar üzücü ki ne kadar çok Alman-vatansever insan varsa, Suriyelilerin propagandasına kapıldılar. Bu konuda Türk milletinin tarafındayım. PKK bir suç örgütüdür, yine de Almanya'da kimse bu bayrağı yasaklamayı talep etmiyor. Bu ikiyüzlülüktür." dedi.

Lieber Herr Abgeordneter @Martin_Sichert,



da mein Post zum Wolfsgruß (07.07.2024) über 1 Mio. mal gesehen und in türkischen Medien zitiert wurde, ist ein öffentliches Streitgespräch eine gute Idee. Arrangieren Sie bitte einen Termin für uns in Berlin!



Das Thema bewegt sowohl… https://t.co/dbmzWPDk4x pic.twitter.com/6Y9ixhwexv — Stefan Homburg (@SHomburg) July 9, 2024