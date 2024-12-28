Ortaklık 13 Yıl Sürdü

Linde + Wiemann, 2010 yılında Opsan ile ortaklık kurarak Türkiye’de otomotiv sektöründe önemli bir iş birliğine imza atmıştı. 1963 yılında İstanbul’da kurulan Opsan, Türkiye’nin en köklü otomotiv yan sanayi firmalarından biri olarak dikkat çekiyor. Otomotiv ana sanayisine orijinal sac ve kaynak montajlı parçalar üreten Opsan, bugüne kadar Ford, TOFAŞ, Stellantis ve Togg gibi yerli ve yabancı dev markalara hizmet verdi.

Ortaklık kapsamında kurulan Linde Opsan, toplam 25 bin metrekare kapalı alana sahip iki ayrı tesiste yılda 130 milyon punta ve 55 milyon bağlantı elemanı kaynağı kapasitesine ulaştı. Şirketin seri üretimi, 2012 yılında Ford Tourneo ve Ford Transit projeleri ile başlamıştı.

Linde Opsan Yola Yerli Ortakla Devam Edecek

Linde Opsan’ın yüzde 100 hissesi, devir işlemlerinin ardından Ersu Ailesi’ne geçti. Üretim ve faaliyetlerin Türkiye’de devam edeceği belirtilirken, şirketin 475 çalışanıyla yerli otomobil Togg başta olmak üzere Ford Otosan ve TOFAŞ gibi büyük markalara hizmet vermeyi sürdüreceği açıklandı.

Linde + Wiemann’ın Global Varlığı

1939 yılında Almanya’nın Dillenburg kentinde kurulan Linde + Wiemann, dünya genelinde otomotiv sektöründe önemli bir tedarikçi konumunda bulunuyor. Şirket, Almanya ve Türkiye dışında İspanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Çin ve Güney Afrika gibi ülkelerde üretim tesislerine sahip.

Alman otomotiv devi, Türkiye’den çekilme kararıyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, bu adımın stratejik bir yeniden yapılanma kapsamında atıldığı tahmin ediliyor.