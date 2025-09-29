Münih merkezli şirketten yapılan açıklamada, işten çıkarmaların ağırlıklı olarak idari görevlerdeki çalışanları etkileyeceği belirtildi. Açıklamada, “Dijitalleşme ve yapay zekanın artan kullanımı, birçok alanda ve süreçte daha yüksek verimlilik sağlayacak” ifadelerine yer verildi.

Lufthansa, uzun süredir yüksek maliyetler ve verimlilik kaybıyla mücadele ediyor. Şirket, hâlen koronavirüs salgını öncesindeki operasyonel verimliliğine ulaşmış değil.

Almanya’da yaklaşık 103 bin kişiyi istihdam eden Lufthansa’nın, önümüzdeki yıllarda idari kadrolarda yapacağı bu düzenlemeyle maliyetleri azaltmayı ve dijital dönüşümü hızlandırmayı hedeflediği belirtiliyor.