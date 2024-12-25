Vergi Oranlarında Düzenleme

4760 sayılı ÖTV Kanunu’nun ilgili maddesi çerçevesinde yapılan düzenleme, yüksek alkollü ve damıtılmış içkileri kapsıyor. Alkol oranı yüzde 22 ve üzerinde olan içeceklerden alınan maktu ÖTV tutarları yeniden belirlenerek artırıldı.

3 Temmuz 2024’ten bu yana litre başına 1.269 TL olarak uygulanan maktu ÖTV tutarı, bu düzenleme ile 1.428 TL’ye çıkarıldı.

Sektöre Etkileri

Yeni vergi düzenlemesi, alkollü içecek fiyatlarında doğrudan bir artışa neden olacak. Tüketiciler açısından daha yüksek fiyatlarla karşılaşılması beklenirken, sektör temsilcileri de artışın piyasa dengelerine etkisini değerlendirmeye başladı.

Vergi Politikalarında Süreklilik

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın mali disiplin kapsamında gerçekleştirdiği bu düzenleme, bütçe gelirlerini artırmayı ve alkollü içecek tüketimini kontrol altında tutmayı hedefliyor.

Bu karar, Türkiye’de uygulanan vergi politikalarının alkollü içecek sektörüne etkileri açısından tartışmaları yeniden gündeme taşıyacak gibi görünüyor. Artan vergilerle birlikte, fiyat artışlarının tüketim alışkanlıklarında nasıl bir değişikliğe yol açacağı merak konusu.