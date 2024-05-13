Süper Lig'in bitmesine 2 hafta kala, şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta yeniden aday olma kararı alan mevcut başkan Ali Koç, Sadettin Saran ile yaptığı görüşmede Saran'ın adaylıktan çekilmesini sağlamış ve destek açıklamasını almıştı.



ADAYLIĞINI RESMEN AÇIKLADI

Fenerbahçe'de kongre öncesi kimlerin aday olacağı merak edilirken, beklenen hamle sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'dan geldi. Yıldırım, Haziran ayında yapılacak seçimlerde başkanlık için aday olacağını belirterek, çarşamba günü adaylığına ilişkin bir basın toplantısı düzenleyeceğini belirtti.

TEKNİK DİREKTÖR ADAYI JOSE MOURINHO

Yıldırım, bir yandan yönetim kadrosunu oluştururken, bir yandan da başkan seçilmesi halinde takıma yapacağı eklemeler üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz aylarda Roma'dan ayrılan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Yıldırım'ın listesinde ilk sırada.

İki isim arasında geçtiğimiz günlerde temas kurulurken, Ali Koç'un da Mourinho ismine sıcak baktığı iddia edildi.

AZİZ YILDIRIM BÜYÜK FARKLA KAYBETMİŞTİ

Fenerbahçe'de 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım, 2018'deki seçimlerde büyük bir farkla kaybederek koltuğunu Ali Koç'a devretmişti. Haziran 2018'deki seçimlerde, toplam 20 bin 736 geçerli oy kullanıldı. Bu oyların 16 bin 92'si Ali Koç'a, 4 bin 644'ü ise Aziz Yıldırım'a gitti.