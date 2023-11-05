Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapıldı. Toplantıya, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Divan Kurulu üyeleri ve kongre üyeleri katıldı. Toplantıda konuşma yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevkler, hakem Hakan Ceylan’ın davası, MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, hakem atamaları, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye yönelik sorduğu sorular ve birçok konuda açıklamalarda bulundu. Başkan Koç, konuşmasının başında değineceği mevzuların Türk futbolu için milat olması temennisinde bulunarak, “İnşallah değişimin ateşini fitiller çünkü bu iş bu şekilde devam edemez. Cuma günü bazı açıklamalar yaptım. Kısacası İsmail Kartal’ın PFDK’ya sevki bizim için bardağı taşıran son damladır. Onun arkasında bilgiler, belgeler, yaşananlar var ki artık yeter dedik. Siz değiştirirsiniz, değiştirmezsiniz ama biz değiştirmek için görev süremizin kalan bölümünde her şeyi yapacağımızı, şampiyonluk kadar bu iş için de mücadele edeceğimizi ifade etmiştim. Çünkü artık bu yaşanacak durumdan çıktı. Devlete çağrı yapıyoruz, oraya çağrı yapıyoruz, kimse kılını kıpırdatmıyor. Biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak var gücümüzle bu mücadeleyi sonuna kadar yapacağız. Kazanırız, kaybederiz ama bakarsınız çarklar da dönmeye başlar. Cumhuriyetimizin 100. yılını hep beraber kutladık. Cumhuriyet’in ne kadar değerli olduğunu, sadece bir yönetim şekli olmadığını, Türkiye’nin bu konuda ne kadar şanslı olduğunu, yaşadığımız bölgede ne kadar şanslı olduğunu anlıyoruz. Geçmişine sahip çıkamayan ulusların geleceği de sıkıntı altındadır. Hayatımızda çokça gördük. Sadece BM’de ne kadar çok ülke bayrağı değiştiğini gördükçe anlarsınız, o yüzden yaşasın Cumhuriyet diyorum. Ulu önder Atatürk’e onun silah arkadaşlarını, bize bu Cumhuriyet’i emanet edenleri şükranla anıyorum biz bıraktığı mirası Fenerbahçe Spor Kulübü her daim ön safhalarda hatırlatmama bile gerek yok. Yaşasın Cumhuriyet” dedi.

“Son yaşananlar Türk futbolunun Susurluk’u olacak mı?”

Başkan Koç, futbol takımının bu sezonki performansı ve hakem kararları ile ilgili, “Dünkü maç buranın havasını biraz bozdu. Bizim için iyi bir gece değildi. Sezon başında deselerdi ki 11 haftada 30 puanımız olacak herkes kabul ederdi. Tabii ilk puan kaybımızın bu maç olmaması bizler için daha iyi olurdu. Futbolun içinde hep var, yaralı takım büyük maçlarda kükrer. Bu bize yazar, telafi edeceğiz. Lütfen şu psikolojiye kapılmayın; geçen sezon da iyi gidiyordu yine işler kötüye gitmeye başladı. Sakın o psikolojiye girmeyin. Bu sezon işler bizim için olumlu anlamda çok daha farklı. Biz niye rahatsızız; geçen hafta Türk futbolunda enteresan olaylar yaşandı. Yaşadığımız talihsiz sakatlıklar, açıklamamızı birkaç gün bekletme kararı aldık. İyi de oldu. İlk önce 10. hafta oynanan maçlar var; Rizespor 0 - Galatasaray 1, Pendikspor 0 - Fenerbahçe 5; bu maçlarla ilgili zaten biriken rahatsızlıklarımız vardı. İlk 7 haftadaki hatalar bütün sezona bedel demiştim. İsmail Kartal hocamız maç sonu yapılan açıklama nedeniyle PFDK’ya sevk edildi. Son derece naif, iyi niyetli bir açıklama idi. Bu standart dışı karar bizler için bardağı taşıran son damla oldu. TFF 3 Kasım’da bu programla ilgili kısaca bizi bağlamaz durumuna getirdi. 3 Kasım Cuma günü tarihinde Yeni Asır Gazetesi’nde İzmirli hakem çetesi başlıklı bir haber yapıldı. Bu boşanma haberi, ancak futbolu ilgilendiren çok konu var. 27 yıllık yardımcı hakem olan Kemal Yılmaz meslekten istifa etti haberi geldi. Aslında bize göre bu istifa gerekçesi bizim işaret ettiğimiz konuları doğrular nitelikteydi. Fenerbahçe’ye karşı kurulan düzenin deşifresiydi. Türk futboluna hakemlik müessesini dibinden değiştirecek niteliktedir. Ne diyor; verilen cezalar ve atamalar hakemlerin adil ve özgür karar vermesini etkiliyor. Yıllardır bunları söylüyoruz. Cuma günkü açıklamalar ve bugün değineceğim konular zaruret haline gelmiştir. Geçtiğimiz hafta 6 gününde yaşananlar başka ülkede yaşansa yer yerinden oynardı. Futbolun dinamikleri değişirdi, bakalım bizim ülkemizde neler olacak. Her zaman ki gibi görmezden gelinecek mi? Hatta iddia sahipleri araştırılmayacak mı? Ya da bu son yaşananlar Türk futbolunun Susurluk’u olacak mı?” ifadelerini kullandı.

“Doğrudan veya dolaylı şekilde gönderilen görüntü yok”

Türkiye Futbol Federasyonu’na yaptıkları başvurular hakkında bilgiler veren Koç, son günlerde medyada yer bulan eski MHK Başkanı Lale Orta’nın kendisine VAR görüntüsü göndermesi ile ilgili ise şunları söyledi:

“Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu olanlarla ilgili Kasım 2020’den başlamak üzere 5 tane başvurumuz olmuş. Bu adamlar böyle diyor, inceleyin, soruşturun. Gerçekse dibine inersin, belki başka konuların da dibine inersin. Gerçek değilse bile atıp tutanlar, ona göre televizyona çıkanlar, ona göre çok daha farklı sorumlu davranacaklardır. Doğrudan veya dolaylı şekilde bana gönderilen bir görüntü yok. Bunu incelemeniz lazım. Kendine güvenen insan hukuka gider. İki takım da herhalde bastırınca, denetim kurulunu çalıştırın denmiş. Sadece 1 mevzu ile alakalı, ‘Sayın Lale Orta’nın Ali Koç’a görüntü yollaması ile ilgili. Niye öbürlerini açmıyorsunuz. Galatasaray da soruşturulsun dediği için mi soruşturma açmıyorsunuz? Adana Demirspor - Fenerbahçe arasında oynanan müsabakada bir pozisyonun VAR görüntüsü dönemin MHK Başkanı Lale Orta, tarafından size gönderildi mi? 2; yukarıdaki soru haricinde söylemek istediğiniz bir şey var mı? Varsa ilave açıklamanız verilen adrese yollayın diyor. Sen beni fiziken sorgulaman lazım, senin beni ifadeye alman lazım. Bu iddialarda bulunan kişi o kadar değiştirebiliyor ki ifadeyi böyle yazıyla iki ucuz soruyla soruşturulacak konular değil. Bu Türk futbolunun selameti için soruşturulması gereken konular. Bu Etik Kurulu’nun soruşturacağı konu bununla kalacaksa vay sizin halinize.”

"Hakem kararları sadece maçı değil, şampiyonluk yarışını da etkiliyor"

Başkan Ali Koç, bazı gazetelerde yazılan köşe yazılarını ekrana getirilerek katılımcılarla paylaştı.

Süper Lig’de hakem kararlarının sadece maçı değil, şampiyonluk yarışını da etkilediğine dikkat çekerek, “Rakibimiz birçok maçını tek farklı skorla kazanmıştır. Hakem kararlarında skoru etkileyecek olaylara odaklanıyoruz, aslında çok daha önemlileri de var. Sadece kritik hatalar, değil. Maçın akışını etkileyecek düdükler, verilen verilmeyen fauller, o maçın gidişatını ve skorunu etkileyecek olaylardır. Şampiyonluk yarışını etkileyecek olaylardır. Bugünkü lig tablosunda Fenerbahçe’nin olduğu pozisyonda hakemlere rağmen, rakibimizin olduğu pozisyonda, hakemler sayesinde deme konusunda abesle iştigal olmaz. Bunu da yüksek sesle dillendiriyoruz. Biz niye hakemi yenmek zorundayız? Sadece Fenerbahçe şikayet etmiyor, herkes şikayet ediyor” şeklinde konuştu.”

“Alt liglerde inanılmaz bahis oynanıyor”

Başkan Ali Koç, alt ligde mücadele eden iki takımın yöneticisinin pazarlık yaptığıyla ilgili görüntülerin olduğunu ve TFF’nin bahis ve fahiş fiyatlı deplasman tribünü bilet satışıyla ilgili adım atmamasını ifade ederek çağrıda bulundu. Koç, “Alt liglerde inanılmaz bahis oynanıyor. Ben federasyona gidiyorum, gizli çekilmiş görüntüler var. Orada iki takımın yöneticileri gizli pazarlık yapıyor. Onlar ne yaparsa doğru yapmış olur? Böyle bir vaka var. Videolar bende var. İddia şu; 31 Ekim’de program oluyor, TFF 3 Kasım’da açıklama yapıyor. Bu bizi doğrudan etkilemese de, futbolun amiri TFF futbolu temiz tutmak zorunda. TFF hizmet almaktadır, bunun için ihale yapmaktadır. Yani sistemin sahibi Türkiye Futbol Federasyonu’dur. Süper Lig ve 1. Lig’in biletlerinin satılmasının sahibidir. Kulüpler e-bilet sistemini herhangi bir şekilde bu durum TFF tarafından tespit edilip, disiplin soruşturmasın tabii tutulmalıdır. Geçen sezon bir maçta iki İstanbul takımının karşılaştığı maçta deplasman bileti sattığı için 1.2 milyon TL ceza vermiştir. TFF ilgili kendi talimatları uyarınca misafir takımı bilet fiyatlarındaki anormalliği, satılmış gibi göstermesi engellemekle mükelleftir. Nasıl sizi ilgilendirmez? Futbol bir suç için kullanılıyorsa sizi sonuna kadar ilgilendirir” dedi.

“Bu 3 hakem derhal futboldan eli çekilmelidir”

Hakem Hakan Ceylan ile eşi Leyla Ceylan’ın boşanma davasında kamuoyuna düşen iddiaların ciddi derecede önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Koç, “Bu özel bir konudur ancak bu boşanma davasında Türk futbolunu ilgilendiren iddialar vardır. Bizi söylemlerimizi doğrular nitelikte, bazen bir şeyler olur bütün sistem çöker diyorum ya bu öyle bir şey. Bu boşanma davasındaki konular sonuna kadar incelenmelidir. Benim ciddi istihbaratla bilgi sahibi olduğum birebir bilgiler vermesi de göz ardı edemeyeceğim bir unsur. Bu konu çok ciddi konudur. Bu isimler derhal futboldan eli çekilmelidir. Biz bunu UEFA’ya şikayet edeceğiz. Konu şudur; Ege bölgesindeki arkadaşlar UEFA’dan maç alıyorlar. ‘Eyvah sağlık raporunu yollamadık, geciktik’. Geriye dönük bir rapor alıyorlar. Vazifelerini yerine getiremiyorlar, bürokrasiyi yerine getiremedikleri için mağdur olmamak için ‘ben hallederim’ diyor. Bu 3 hakem bu sahte raporu aldı mı, almadı mı? Yine mi üstünü örteceksiniz. Futbolun marka değeri sorunları çözerek arttırılır. Örtbas ederek değil. Sahte rapor almaya tenezzül eden adamlar nasıl adil maç yönetmeyi bekleyeceğiz. Dişlerini fırçalarken aynaya bakmaya utanmıyor musun? Büyükekşi ne yapacaksınız? Yıllar önce atılan tweet var, bunların evine polis yollanıyor. Yoksa bu insanlar çıktı, Türk futbolunu temizlemek için bir fırsat olarak mı değerlendireceksiniz, göreceğiz” açıklamasında bulundu.

“MHK Başkanı İbanoğlu, karakteri zayıf biri”

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu hakkında da konuşan Koç, “Denizli’de tanıyan insanlardan bir araştırma yaptım. İyi bir insan ama karakteri zayıf. Omurgasız. O yüzden MHK Başkanı kim diye soruyoruz? Bu arkadaş makam seviyor, onun için verilecek her talimatı yerine getirebilecek potansiyeli, karakteri var. Bu hakaret değil, bu bir tespit. O yüzden hep soruyoruz. Tabii ki Tolga Özkalfa ortaya çıkıyor. Bir evvelki MHK kötü ise onun en önemli iki adamını sen bu MHK’ya getirdin. Nasıl olacak bu iş?” ifadelerini kullandı.

“Fenerbahçe’ye karşı kurulan düzenin nasıl çalıştığının en büyük ispatıdır”

Geçtiğimi günlerde 27 yıllık hakemlik görevinden istifa ettiğini açıklayan Kemal Yılmaz’ın istifa mektubunu katılımcılarla paylaşan Koç, “Bütün olay, bütün şifre Türk futbolunun yozlaşması, sistemin nasıl olduğu her şey bu iki paragrafta. Belki yarın bu onurlu hakeme birileri dokunur eder, Türkiye’de böyle bu işler. Daha ne desin adam, böyle bir açıklamadan sonra ben TFF Başkanı olsam, Riva’yı terketmem, bunun dibine inerim, bu adamı korumaya alırım. Fenerbahçe lehine karar verdiğim için cezalandırıldım, mesleği bırakıyorum diyor. Fenrbahçe camiası ayaklanın, sosyal medyadaki genç arkadaşlar yenildiğimiz maç sonrası yemediğimiz hakaret kalmıyor, bakın neler oluyor. Bu Fenerbahçe’ye karşı kurulan düzenin nasıl çalıştığının en büyük ispatıdır” değerlendirmesinde bulundu.

“Operasyona karşı çıktığım için özür diliyorum”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, torpilli hakem atamalarının olduğunu ve bazı bölge hakemlerin yaptığı hataların Merkez Hakem Kurulu tarafından görmezden gelindiğini söyledi. Koç, “Eski MHK Başkanımız Serdar Tatlı. Kendisini tanımıyorum, kendisi ile ilgili çok olumlu konuşulur. Görevinden istifa etmesi sonrası TFF’ye mektup bıraktığı konuşulur. Ben 4-5 ayrı yerden ayrı bilgiler aldım, kısacası hakemlik müessesesi ve bunlarla alakalı bir rapor olduğu söyleniyor. Depremden sonra kulüpler birbirlerinin maçlarına gitmeye başladı. Ben bu konuyu gündeme getirdim. Böyle bir mektup varmış diye sordum. Genel sekreter doğruladı. Neler yazdığını sordum. Bilmediğini söyledi ve Servet Yardımcı’ya verdiğini söyledi. Ne yazık ki mektupta neler yazdığını kimse yazmıyor, kimse merak etmiyor. Burada yoğun bir şekilde akraba ilişkileri var. Torpilli hakem atamaları var. Torpilli hakem olmak ne demek? Başkalarının önünü kapatmak demek. 3 tane hakemden bahsediliyor. Bu 3 tane hakeme kesinlikle maç verilmemeli diyor. Mektupta en yoğun şekilde ifade edilen 3 tane isim yazıyor. Büyükekşi, bu mektubu kamuoyu ile paylaşmanıza engel bir şey var mı? Bu mektubu gördünüz mü, bu mektupta yazan 3 kişi hala maç yönetiyor, çok net. Bunun cezası 5 ay değil. Mektubu gördünüz mü, görmediniz mi? Serdar Tatlı’dan sonraki MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, operasyona en ağır karşı çıkanlardan birisi de bizdik. Başkanın programında dedim ki galiba haklıymış. Özür diliyorum, bu operasyona karşı çıktığım için. Özellikle bu akşam medyadaki kişilere, sulandırmayın. Bizim dediğimizin özüne bakın. O gün hata yaptık, Sayın Özdemir’in federasyonu bütün hakem sınavlarını kaldırdı; atletik, kural, yabancı dil. Biz de dedik, ‘eyvah adrese teslim hakemler getiriliyor. Sezonun ortasında böyle bir şey yapılır mı’ Ama haklıymış. 1 dakika bile burada durmaması gerekiyor gibi bir laf etti. Eminim o da çıkacaktır. İstanbul, Trabzon, Ankara ve İzmir bölgesinden hakemler hata yaptığı zaman görmezden geliyor. Diğer bölgelere cezalar veriliyor. Bir yerde bir şey olacak sonra bütün sistem çökecek. Ama öyle bir noktadayız ki, bütün sistemi çökertmek için her türlü veri var. Burçin Keskin; bu arkadaş TFF’den iki kez kovuldu. Hakem akademisine atandı ama açıklanmadı. Veriler paylaşılıyor ama atandığı açıklanmadı. Bir kere alkollü TFF’nin arabasını pert ediyor, bir kere kimsenin haberi olmadan işler yapıyor. Bir kere statta karşılaştık, konuşurken terliyor. Kimdir bu arkadaş önemi nedir? Başka kulüplerde çalışmış, maaş almış olabilir. Ama siz iki kez kovdunuz, medyaya haber salıyor diye kovdunuz” şeklinde konuştu.

“Bu adamlara nefes aldırmayın”

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın Pendikspor müsabakası sonrası PFDK’ya sevk edilmesi ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un maç sonu açıklamasını ekrana getirerek iki görüntüyü sordu. Başkan Koç, “Bu sadece bir örnek. Soruyorum, hocamı kim sevk etti? Kendi MHK Başkanınıza, binlerce insan küfür ettiği zaman sevk etmediniz. Bütün stat bağırıyor, siz kendi MHK Başkanınıza sahip çıkamadınız. Benim hocamı şu sözlerle PFDK’ya sevk ettiniz. Danışman, federasyon başkanına sorarak mı sevk etti? Siz bunun cevabını vermek zorundasınız. Bir gün bizden birinin federasyona gidip, tokatladı diye bir haber çıkarsa şaşırmayın. İş o noktaya geliyor. Benim hocamı şu sözlerle kim sevk etti veya diğerini kim sevk etmedi? Fenerbahçe camiası topyekun mücadele edin. Bu adamlara nefes aldırmayın. Sokakta görürseniz fotoğrafını çekin, alışveriş merkezinde görürseniz tepkinizi koyun” dedi. Ali Koç, bu sözleri sonrası salonda büyük alkış aldı.

“İçiniz rahat olsun, bize gelen hiçbir şey yok”

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur’un, eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta’nın kendisine görüntü yolladığı iddiasına da yanıt veren Koç şöyle dedi:

“Eski MHK Başkanı Lale Orta’nın bana VAR görüntülerini yollaması. Bizzat gelen bir şey yok dedik diye dolaylı gitti deniyor. İçiniz rahat olsun, başkanınıza, yönetim kuruluna gelen, bize gelen hiçbir şey yok. Ne kadar yanıltıcı olduklarını size göstereceğim, onun için bizi bu adamlarla aynı cümlede kullanmayın. Belge var dedin, biri Lale Orta’nın bize yolladığı görüntüler. 12 hakemden bahsediyor. Kim bu 12 adam, kim buna bu bilgileri vermiş. Belki aldatmışlar bunu. Hemen inanmış. Dolayısıyla ortaya çıkacak. İkincisi Beşiktaş ile ilgili bir şey söylüyor; ben bir profil karakter yapısı çizmeye çalışıyorum."

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili’nin bir televizyon programında Ali Koç ile ilgili sarf ettiği sözler ekrana yansıtıldı. Koç, bu sözler sonrası, “Biri Ali Koç, külliyen reddediyoruz. Bunlar benim karşıma çıksalar hayat boyu başkanlığımı garantilerim. Çünkü doğruyu söylemiyorlar. Bu mertebede bir insan, sorulan soruya böyle olmaz. Biz ne ile mücadele ediyoruz. Seni Selahattin Baki’ye vereyim ne yapar? Anlattığı birçok şeye bakıyorsun, hiçbir şey yakalayamamışlar.”

Selim Soydan’ın disipline sevk edilmesi için 39 başvuru

Selim Soydan’ın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili açıklamalara değinen Başkan Koç, “Selim Soydan benim Selim ağabeyimdir. Hayretler içindeyim. Böyle Fenerbahçeli olduğu zaman rakibe de gerek yok. 39 kongre üyemiz, disipline sevk edilmesi için resmi başvuru yapmıştır. Çok yazık olur, Selim Soydan gibi birinin camiasız kalması” dedi.

“Adil futbol isteyen insanlar, temiz insanlarla yürür”

Başkan Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye çağrıda bulunarak, “Marka değerinin yaşanan sorunların üstü kapatılarak değil, üstüne cesaretle gidilip atlatılması gerektiğini ve bu şekilde marka değerinin arttırılacağını hatırlatmak isterim. Geçmişte başkanlara ulaşamıyorduk. Şimdi ulaşabiliyoruz. Futbolun içinden gelmemesinin artıları ve eksileri var. Artıları daha fazla geçmişten taşıdığı malzeme yok. Elimizden gelen desteği verdik. Yapay zeka olsun dedik, çünkü eskiden iki kişinin iki dudağı arasında kararlar veriliyordu. Bir sistemi, algoritması olsun dedik. Ama geldiğimiz nokta itibarıyla, yönetim kurulu olarak başkanımızın iyi niyet anlayışını sorgulamak zorunda bırakıldık. Rakip takım diyor ki, PFDK başkanı üzerinde Fenerbahçe formasıyla karar veriyor. Yeni MHK Başkanı atanıyor, Fenerbahçe Üniversitesi’nde çalışıyor diyor. Başkana çok defa dedik, benden önceki başkan Beşiktaş Başkanı idi, diğeri 18 yıl Fenerbahçe Başkan Yardımcısı’ydı. Ben Galatasaray Kongre üyesiyim desen bütün bu tartışmalar sona erer. Bırak MHK Başkanı’nı korumayı, küfür ettiler. Bu rezaleti sevk bile etmediniz. Adalet isteyen, adil futbol isteyen insanlar, temiz insanlarla yürür. Defalarca Etik Kurulu diye başvurduk, kayıtsız kaldınız” ifadelerini kullandı.

“Kendi mekanizmanızı kurullarınızı çalıştırmak zorundasınız”

Ali Koç, eski TFF Başkanı Nihat Özdemir’in, “Mehmet Büyükekşi çok iyi dostumdur. Zaman zaman kendisiyle futbol üzerine sohbet ederiz ama iddia edildiği gibi bir kavga ya da tartışma asla yaşanmadı. Bu tür söylentilere yanıt vermek dahi doğru değil ama çok değerli Fenerbahçe Kulübü’nün değerli yöneticilerinin açıklamasını öğrenince, bu bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı hissettim” açıklamasını okuyarak Büyükekşi’ye seslendi. Federasyonun kendi mekanizma kurullarını çalıştırmak zorunda olduğuna dikkat çeken Koç, “Uluslararası alanda adam kupayı veriyor sonra gidiyor. Gelip tepinmiyor. Bunlar tek tek bakarsanız, sizi az rahatsız eder ama bütününe baktığınızda çok rahatsız eder. MHK Başkanı kim, sorgulamak durumundayız. Adı geçen hakemler hakkında soruşturma açacak mısınız? Sağlık raporları doğru mu diye bakacak mısınız? Siz federasyon olarak yeni spor kanunu için görüş almadınız. Kaç defa söyledim size, bir önceki federasyon almamıştı. Futbolun temiz olmasına siz ve yönetim kurulunuz sorumlusunuz. Yeri geldiği zaman kendi mekanizma kurullarınızı çalıştırmak zorundasınız, yeri geldiği zaman devletin mekanizmalarını çalıştıracaksınız. Siz RTÜK’e gittiniz. Bu da sizin niyetinizi sorgulamamıza neden oluyor. Siz futbol için sesini yükseltenlere ceza mı vereceksiniz, bir şey olmamış gibi mi davranacaksınız? Yoksa bu işin dibine inecek misiniz? Yıllardır hakemler arasında bölgeler arası kavgalar olduğu anlatılıyor, bunlarla ilgili çalışma yapacak mısınız. Oğuz Sarvan akademide çalışmaya devam edecek mi? Burçin Keskin, kovuldu ama akademide çalışmaya devam edecek mi?" diyerek sözlerini noktaladı.