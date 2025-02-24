Filistin bayrağını açan taraftarlar, ellerindeki kırmızı kartonlarla İsrail'e kırmızı kart göstererek, İsrail'in Filistin'e yönelik uyguladığı soykırıma tepki gösterdiler.

Taraftarlar, tribünlerde büyük bir kırmızı görüntü oluşturdu ve sloganlarla İsrail'in uluslararası spor organizasyonlarından men edilmesini talep ettiler.

Bu hareket, yalnızca İspanya'da değil, dünya genelinde de yankı buldu. Celtic'in "Yeşil Tugay" taraftar grubu, Filistin'e destek amacıyla 30'dan fazla ülkede protestolar düzenlediklerini duyurdu. İskoçya'dan İspanya'ya, Şili'den Türkiye'ye, Endonezya'dan Belçika'ya kadar pek çok ülkedeki maçlarda tribünlerde "İsrail'e Kırmızı Kart Göster" pankartları açıldı. Bu şekilde, farklı dil, ırk ve dinlerden taraftarlar bir araya gelerek, İsrail'in saldırılarına karşı ortak bir tavır sergiledi.