Türkiye ve Özbekistan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye-Özbekistan İş Forumu'nda önemli bir iş birliği anlaşmasına imza attı.

Bu anlaşma kapsamında toplam 40 milyon ABD doları tutarında bir fon sağlanması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, forumun iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin istenilen seviyelere yükseltilmesine önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirtti ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e iş insanlarının meselelerine gösterdiği yakın ilgi için teşekkür etti.

Anlaşma, Özbekistan'ın önemli finans kuruluşlarından Uzpromstroybank ile Türkiye'nin yenilikçi ve fintech ürünleriyle tanınan en büyük özel bankalarından biri olan Aktif Yatırım Bankası A.Ş. arasında imzalandı.

Bu fonlar, ticareti finanse etmek ve küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ'ler) desteklemek için kullanılacak. Ayrıca, iki ülkenin iş ortakları arasında karşılıklı ödeme koşulları ve kolaylık sağlamak amacıyla Uzpromstroybank tarafından Aktif Bank ile cari hesap açılması konusunda da anlaşmaya varıldı.