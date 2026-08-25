Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, 2026-2027 Futbol Sezonu Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) mücadele edecek Akdeniz Belediye Spor Kulübü Futbol Takımını antrenmanda ziyaret ederek yeni sezon öncesi başarı dileğinde bulundu.

Akdeniz Belediye Spor'u Seyfi Ali Türkoğlu Sahasındaki antrenmanında ziyaret eden Başkan Vekili Beşikci, takımın hazırlıkları hakkında teknik ekipten bilgi aldı. Ziyarette Beşikci'ye Akdeniz Belediye Spor Kulübü Başkanı Mahmut Veysi Karamehmetoğlu da eşlik etti.

Futbolcularla bir süre sohbet eden Beşikci, sporcuların herhangi bir ihtiyaç veya eksikliklerinin bulunup bulunmadığını sordu. Akdeniz Belediyesi olarak sporun ve sporcunun her zaman yanında olacaklarını belirten Beşikci, takımın başarısı için gereken desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Futbolculara centilmenlik çağrısında da bulunan Beşikci, 'Profesyonelliğe geçiş liginde hepinize başarılar diliyorum. Başarılı olacağına yürekten inandığımız bir kadro oluşturduk. İmkanlarımızı da sonuna kadar seferber ettik. Akdeniz Belediyesi ailesi olarak sonuna kadar yanınızda olacağız. İnşallah sizler de bizleri başarıyla temsil edeceksiniz' dedi.

Futbolda galibiyet kadar mağlubiyetin de bulunduğunu ifade eden Beşikci, sporcuların sahadaki davranışlarıyla da örnek olması gerektiğini vurgulayarak, 'Sporcularımızın belediyemize yakışır şekilde sahada beyefendiliğiyle, ahlakıyla, duruşu ve centilmenliğiyle her zaman örnek olması gerektiğini düşünüyorum' diye konuştu.

Perşembe günü Nevşehir'de kampa girecek olan Akdeniz Belediye Spor'un yeni sezon hazırlıklarını sürdüreceği bildirildi.

Akdeniz Belediye Spor Futbol Kulübü, geçtiğimiz sezon mücadele ettiği Süper Amatör Lig'de Play-Off karşılaşmalarını şampiyon tamamlayarak Profesyonelliğe Geçiş Ligi'ne yükselmişti.