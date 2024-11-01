Brent petrol ve dövizdeki dalgalanmayla birlikte akaryakıt fiyatları değişiklik gösteriyor. Vatandaşlar benzin, motorin ve otogaz fiyatlarını takibe devam ediyor.

Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, otogaz fiyatlarına 71 kuruş zam bekleniyor. Zamlı tarife bu geceden itibaren geçerli olacak.

Zamla birlikte Ankara'da LPG'nin fiyatı 27 lira 21 kuruşa, İstanbul'da 27 lira 30 kuruşa, İzmir'de ise 27 lira 26 kuruşa yükselecek.

Son olarak geçtiğimiz hafta motorin fiyatına 85 kuruş zam yapılmıştı.

İşte 1 Kasım Cuma itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,34 TL

Motorin fiyatı: 43,35 TL

LPG fiyatı: 26,50 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,92 TL

Motorin fiyatı: 42,80 TL

LPG fiyatı: 26,59 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,78 TL

Motorin fiyatı: 43,84 TL

LPG fiyatı: 26,55 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,21 TL

Motorin fiyatı: 44,27 TL

LPG fiyatı: 26,80 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,33 TL

Motorin fiyatı: 44,34 TL

LPG fiyatı: 26,25 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,55 TL

Motorin fiyatı: 43,64 TL

LPG fiyatı: 26,30 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,04 TL

Motorin fiyatı: 44,05 TL

LPG fiyatı: 26,16 TL

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,14 TL

Motorin fiyatı: 44,12 TL

LPG fiyatı: 26,23 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,40 TL

Motorin fiyatı: 44,42 TL

LPG fiyatı: 25,98 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,87 TL

Motorin fiyatı: 43,93 TL

LPG fiyatı: 26,38 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,03 TL

Motorin fiyatı: 44,07 TL

LPG fiyatı: 27,02 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,04 TL

Motorin fiyatı: 44,05 TL

LPG fiyatı: 26,15 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,06 TL

Motorin fiyatı: 44,11 TL

LPG fiyatı: 27,35 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,06 TL

Motorin fiyatı: 44,09 TL

LPG fiyatı: 26,87 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,44 TL

Motorin fiyatı: 44,43 TL

LPG fiyatı: 27,11 TL