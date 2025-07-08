Peki, yeni zam öncesinde Türkiye’nin üç büyük kentinde akaryakıt fiyatları ne durumda? İşte 8 Temmuz 2025 Salı günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:

İstanbul

Avrupa Yakası Elektrikli otomobil satışlarında büyük rekabet: Tesla Model Y, fiyat avantajıyla liderliği kaptı İçeriği Görüntüle Benzin: 51,21 TL Motorin: 52,40 TL LPG: 26,06 TL

Anadolu Yakası Benzin: 51,07 TL Motorin: 52,29 TL LPG: 25,46 TL



Ankara

Benzin: 51,89 TL

Motorin: 53,27 TL

LPG: 25,96 TL

İzmir

Benzin: 52,22 TL

Motorin: 53,60 TL

LPG: 25,91 TL

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışın, özellikle motorin kullanıcılarını daha fazla etkilemesi bekleniyor. Motorin fiyatlarının birçok sektörde maliyet kalemi olması nedeniyle, zamların lojistikten gıdaya kadar geniş bir alanda dolaylı fiyat artışlarına yol açabileceği öngörülüyor.

Yeni zamla birlikte motorin fiyatlarının İstanbul’da 53,50 TL’yi, İzmir’de ise 54,75 TL’yi aşabileceği belirtiliyor.

Tüketiciler, akaryakıt zammı yürürlüğe girmeden önce depolarını doldurmaları yönünde uyarılıyor.