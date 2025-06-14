Enerji piyasası kaynaklarından alınan bilgiye göre, motorin grubuna 1,49 TL’lik zam yapıldı. Söz konusu artış, bugünden itibaren geçerli olmak üzere pompa fiyatlarına yansıtıldı.

Vatandaşlar, art arda gelen zamlarla birlikte araçlarını daha yüksek maliyetlerle kullanmak zorunda kalırken, LPG fiyatlarında ise şu an için herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

İşte şehir şehir 14 Haziran 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul – Avrupa Yakası:

Benzin: 48,39 TL

Motorin: 47,76 TL

LPG: 25,09 TL

İstanbul – Anadolu Yakası:

Benzin: 48,24 TL

Motorin: 47,64 TL

LPG: 24,49 TL

Ankara:

Benzin: 49,08 TL

Motorin: 48,64 TL Tüpraş ve THY’den Sürdürülebilirlikte Güç Birliği İçeriği Görüntüle

LPG: 24,99 TL

İzmir:

Benzin: 49,41 TL

Motorin: 48,97 TL

LPG: 24,94 TL

Zamların devam edip etmeyeceği, önümüzdeki günlerde uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru gelişmelerine göre şekillenecek. Sürücüler ise artan maliyetler karşısında yakıt tüketiminde daha temkinli davranıyor.