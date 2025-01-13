Benzin ve Motorine Dev Zamlar Geliyor

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, 16 Ocak Perşembe günü motorin fiyatında litre başına 2,37 TL, 17 Ocak Cuma günü ise benzin fiyatında litre başına 1,56 TL artış bekleniyor.

Yeni zamlarla birlikte 2025 yılının ilk 17 gününde:

Benzin fiyatı toplamda 4 TL 16 kuruş ,

, Motorin fiyatı ise toplamda 4 TL 12 kuruş zamlanmış olacak.

Fiyatlardaki Dalgalanma Sürüyor

Uzmanlar, Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki hareketliliğin devam etmesi nedeniyle, önümüzdeki günlerde de akaryakıt fiyatlarında dalgalanmalar yaşanabileceğini belirtiyor.

Güncel Akaryakıt Fiyatları

Son zamlardan önce büyük şehirlerdeki güncel fiyatlar şu şekilde:

Benzin: İstanbul’da 39,12 TL, Ankara’da 39,56 TL, İzmir’de 39,48 TL.

İstanbul’da 39,12 TL, Ankara’da 39,56 TL, İzmir’de 39,48 TL. Motorin: İstanbul’da 38,75 TL, Ankara’da 39,18 TL, İzmir’de 39,10 TL.

İstanbul’da 38,75 TL, Ankara’da 39,18 TL, İzmir’de 39,10 TL. LPG: Ortalama litre fiyatı 21,65 TL.

ÖTV Düzenlemesi Etkili Oldu

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlanan ÖTV artış düzenlemesi, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişi hızlandırmıştı. ÖTV artışıyla benzine 1,24 TL, motorine 98 kuruş, LPG’ye ise 35 kuruş zam yapılmıştı.

Vatandaşlar, art arda gelen bu zamların bütçelerine olan etkisinden endişe duyarken, önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmanın süreceği öngörülüyor.