Son dönemde artan maliyetler nedeniyle birçok sektörde fiyat artışları gündeme gelirken, bu kez akaryakıt istasyonlarındaki otomatik araba yıkama hizmetlerine zam geldi. Daha önce 100 TL olan köpüklü kurutmalı otomatik yıkama ücreti, %50'lik bir artışla 150 TL'ye yükseltildi.

Bu artış, özellikle hızlı ve pratik yıkama hizmetlerinden faydalanan araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor. 1 dakika süren bu otomatik yıkama hizmeti, hem zamandan tasarruf sağlamak hem de aracın temizliğini hızlı bir şekilde yapmak isteyenler tarafından sıkça tercih ediliyor.

Fiyat artışının ardında, işletmelerin enerji, su ve deterjan gibi maliyetlerinde yaşanan artışların yanı sıra genel ekonomik koşulların etkili olduğu belirtiliyor. Sürücüler, bu durumun bütçelerine ek bir yük getirdiğini ifade ediyor.

Yine de, bu fiyat artışı otomatik yıkama hizmetlerinin yaygın olarak tercih edilip edilmeyeceği konusunda soru işaretleri yaratıyor. Sürücüler, alternatif yıkama yöntemlerini değerlendirmeye alabilirken, akaryakıt istasyonları ise hizmet kalitesini korumak için gerekli düzenlemeleri yapmaya devam ediyor.